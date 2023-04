Aron lõpetas Austraalias põhisõidu seitsmendana

Kuuendalt kohalt rajale läinud Aron säilitas kohta 10. ringini, siis möödus temast Luke Browning (Hitech). Eestlane püsis seitsmendal kohal võistluse lõpuni ja kaotas võitjaks tulnud Gabriel Bortoletole (Trident) 4,393 sekundiga. Pjedestaali teisele astmele tõusis Gregoire Saucy (ART, +0,596) ja kolmandale astmele Gabriele Mini (Hitech; +3,032).

Kahe etapi järel on üldliidriks Bortoleto 58 punktiga. Aron teenis põhisõidus kuus punkti ja paikneb sarja üldarvestuses 20 punktiga kaheksandal kohal.

Järgmine etapp sõidetakse mai keskel Itaalias Imola ringrajal.

