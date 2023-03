Paul Aron näitas kvalifikatsioonis head minekut

Aron sai parimal ringil kirja aja 1.33,408, mis andis talle 29 sõitja konkurentsis kuuenda koha. Kvalifikatsiooni kiireima aja sõitis välja avaetapi põhisõidu võitja Gabriel Bortoleto (Trident), kes edestas Aronit 0,383 sekundiga.

Bortoleto ja Aroni vahele mahtusid veel Gregoire Saucy (ART, +0,171), Gabriele Mini (Hitech, +0,282), Leonardo Fornaroli (Trident; +0,345) ja eestlase tiimikaaslane Zak O'Sullivan (+0,348). Kolmas Prema piloot Dino Beganovic oli Franco Colapinto (MP; +0,563) järel kaheksas (+0,579).

Sprindisõit toimub Eesti aja järgi laupäeva öösel ja põhisõit pühapäeva öösel.

