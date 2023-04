Paul Aron pälvis Austraalias sprindis kolmanda koha

Kvalifikatsioonis kuuenda koha pälvinud eestlane alustas laupäeval sprindisõidus seitsmendalt kohalt. Üheksandal ringil jõudis Aron neljandale kohale ning ei andnud seda siis sõidu lõpuni käest, lõpetades 20 ringi ajaga 42:06,691.

"Melbourne'i esimene sõit on tehtud. Arvan, et meil oli juba kvalifikatsioonis potentsiaali ja lähme põhisõidule vastu enesekindlusega. Neljanda kohaga võib rahule jääda," kommenteeris Aron pärast sõitu.

Sprindisõidu kiireim oli argentiinlane Franco Colapinto (MP Motorsport; 42.05,614), esikolmikus järgnesid talle Aroni tiimikaaslane Zak O'Sullivan (+0,484) ja Sebastian Montoya (+0,703; Hitech Pulse-Eight).

Ligi poolteist tundi pärast sprindisõidu lõppu teatas vormel-3 sari, et kõigil MP Motorsport autodel leiti tehnilised rikkumised, mistõttu sai Colapinto disklahvi. Sellega tõusis muuseas Paul Aron esimest korda enda vormel-3 karjääri jooksul poodiumile.

BREAKING: Franco Colapinto has been disqualified from the Formula 3 Sprint Race in Melbourne



The Argentinian racer loses the win after post-race inspections found technical infringements on all three MP Motorsport cars



Zak O'Sullivan inherits the Sprint victory#AusGP #F3 pic.twitter.com/1zZ95whLu5