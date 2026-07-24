Rooba: mängijates on motivatsiooni, mida enne MM-turniiri võitu polnud

Juuli algusest on Eesti hokikoondise paremik veetnud koos aega suvises laagris, mille eestvedajateks on Siim Liivik ja Robert Rooba. Laagri eesmärgiks on pakkuda Eesti profimängijatele vastavaid tingimusi suvel treenimiseks.

"Eks üldfüüsiline ettevalmistus on kõige tähtsam," tõdes Rooba ERR-iga rääkides. "Selle jaoks oli meil minu tööandja Kookoo üldfüüsilise ettavalmistuse treener siin nädal aega, treenis koos meie mängijatega, näitas neile asju, õpetas, andis neile kavad. Ülejäänud suve saaksid siis mängijad selle järgi valmistuda enda uueks hooajaks, kus iganes nad siis mängivad. Loomulikult jääl on hea võimalus keskenduda oskuste lihvimisele. Vähem taktikalist poolt ja vähem seda, mida sa meeskonna juures teeksid; rohkem selliseid individuaalseid oskuseid."

Kevadel võitis Eesti koondis Hiinas peetud maailmameistrivõistluste I divisjoni B-grupi turniiri. Turniirivõiduga kindlustati ka tõus I divisjoni A-gruppi. Turniirist jäi eemale klubihooaega pikemalt mänginud koondise kapten.

"Eks iga suvi on nende mängijatega aastast aastasse treenitud ja loomulikult kahju, et tookord see turniir vahele jäi. Teistpidi on aga näha seda, et see turniir süstis kõikidesse meie mängijatesse eneseusku ja võib-olla sellist uut motivatsiooni ja energiat," arvas Rooba. "See suvi on kindlasti see osavõtt olnud palju suurem ja näha on, et mängijates on rohkem teistsugust motivatsiooni, mida enne seda triumfi Hiinas ei olnud."

Viimasel hooajal itaalias mänginud Erik Potšinok on noore mängijana juba kuulumas Eesti koondisesse, mais võidetud MM-turniir oli 21-aastase ründaja jaoks suur saavutus.

"Tegime ajalugu: saime esimese koha ja polnud meie kaptenit, kes oli, ma isegi ei tea, kui palju kordi MM-il mänginud. Saime mängida kõik koos ja olla üks meeskond. Näitasime päris head tulemust," rääkis Potšinok.

Nii noor Potšinok kui möödunud hooajal Soome meistriliigas hõbemedali võitnud Rooba jäid oma hooaegadega rahule, kuid nälg rohkema jaoks ei ole kuhugi kadunud.

"Nagu ma ka mõni aeg tagasi ütlesin, siis hõbemedal on saanud kuldse raami ümber ja selles mõttes oli see vägev saavutus meie klubilt ja ka iseenda jaoks. Teistpidi ma olen selle pettumuse suunanud motivatsiooniks järgmiseks hooajaks. Ja kindlasti tahaks selle hõbeda vahetada millegi parema vastu," kinnitas Rooba.

Edukas MM-turniir kevadel tõi Eestile ka õiguse korraldada 2027. aasta I divisjoni A-grupi maailmameistrivõistlused Tallinnas.