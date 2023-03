Viiber tuli Rumeenias karikavõitjaks, Vennole Kataris hooaja esimene tiitel

Craiova alistas karikavõistluste poolfinaalis 3:2 (25:22, 20:25, 25:22, 23:25, 17:15) Bukaresti Steaua. Viiber juhtis tavapäraselt oma meeskonna rünnakuid kogu kohtumise ja panustas lisaks ka ühe punkti (-3), vahendab Volley.ee.

Finaalis kohtuti poolfinaalist samuti 3:2 võiduga edasi pääsenud Galati Arcadaga, kellest saadi jagu 3:1 (17:25, 25:23, 25:18, 28:26). Viiber sai taas kirja täismängu ning tõi ka ühe punkti (-4).

Lisaks peeti lõppenud nädalal ka meistriliiga play-off'e, kus Craiova sai veerandfinaalseeria avamängus kirja 3:2 (25:23, 20:25, 25:22, 14:25, 15:12) võidu Bukaresti Rapidi vastu, Viiberilt viie geimiga põhitööle lisaks kaks punkti (-2). Keith Pupart ja Zalau sel nädalal ei mänginud, ent nemad kaotasid nädal varem peetud veerandfinaali avamängu Galati vastu 2:3.

Hooaja esimese tiitli võitis Kataris mängiv Oliver Venno, kes aitas Al Rayyani meeskonna Lääne-Aasia klubide meistriks. Finaalis alistati Kuveidi klubi Kuwait 3:0 (25:22, 25:22, 25:21). Finaalis 19 punkti (+16) toonud Venno valiti turniiri parimaks diagonaalründajaks.

Soome meeste meistriliigas algasid play-off'id. Veerandfinaalseeria avamängus oli võidukas Karli Alliku tööandja Sastamala Valepa, saades kolme võiduni peetava seeria avamängus 3:0 (25:21, 25:23, 25:20) jagu Tuto Volleyst. Allikult kaheksa punkti (+2). Andrus Raadik ja Savo Volley pidid aga avamängus tunnistama Karelia Hurmose 3:1 (21:25, 25:21, 25:19, 25:23) paremust, Raadik panustas 12 punkti (+3).

Avo Keele juhendatav Arctic Volley alustas Soome naiste meistriliigas väljalangemismängudega, kus Arctic Volley kohtub Jymy Volleyga. Kolme võiduni peetava seeria võitja tagab koha meistriliigas, kaotaja mängib seejärel viimase kõrgliiga koha nimel esiliiga võitjaga. Lõppenud nädalal peeti koguni kolm kohtumist ja Arctic Volley on seerias 1:2 kaotusseisus. Esimese mängu võitis Arctic Volley 3:0 (25:21, 25:21, 25:15), ent kaotas seejärel 1:3 (25:17, 28:30, 14:25, 21:25) ja 0:3 (16:21, 21:25, 22:25).

Küprosel jätkuvad karikavõistlused. Rainer Vassiljevi juhendatav Paphose Pafiakos (kus mängivad Kristo Kollo ja Aleksander Eerma) on pääsenud poolfinaali. Veerandfinaali teise kohtumise võitis Paphose klubi 3:0 (25:15, 25:16, 25:17) ning seeria 2:0. Poolfinaalis on Pafiakose vastaseks Nicosia Apoel, kes võitis avamängu 3:2 (25:19, 23:25, 25:19, 22:25, 15:10). Kollo tõi Pafiakose kasuks 12 punkti (+3), sidemängija Eerma lisas lisaks põhitööle ühe punkti (-1). Markus Uuskari ja Nicosia Apoel said veerandfinaali teises mängus 3:0 (25:10, 25:7, 25:19) võidu Frenarouse Olympiase üle ja võitsid samuti seeria 2:0. Poolfinaali esimeses kohtumises alistati Famagusta Anorthosis 3:0 (25:20, 25:21, 25:18).

Belgias jätkatakse play-off'idega. Ülemises tugevusgrupis said lõppenud nädalal võidulisa Renet Vankeri ja Henri Treiali tööandja Maaseiki Greenyard, kes alistas 3:1 (25:17, 25:19, 17:25, 25:21) Märt Tammearu koduklubi Roeselare Knacki. Treial tõi võitjatele kümme punkti (+8), Vanker panustas lisaks meeskonna rünnakute juhtimisele ühe punkti (+1). Tammearu kaasa ei teinud. Alex Saaremaa koduklubi Aalsti Lindemans pidi tunnistama Genti Volley 3:1 (18:25, 30:28, 25:18, 25:23) paremust, Saaremaalt 11 punkti (+9). Kuue parema meeskonna tabelit juhib Maaseik 12 punktiga, Roeselare on 11 punktiga teine ja Aalst null punktiga viimael real.

Saksamaal lõppes play-off'ide esimene faas, kus Albert Hurt ja Herrsching kuulusid gruppi, kus mängisid 5.-8. koha meeskonnad. Herrsching sai seal viimasel nädalal esmalt kirja 3:0 (25:21, 25:10, 25:21) võidu Berliini VCO vastu, Hurt ei mänginud. Seejärel oldi 3:0 (25:23, 30:28, 37:35) paremad Giesenist, Hurt tõi oma meeskonna parimana 16 punkti (+4). Herrsching lõpetas grupifaasi 26 punktiga esikohal ja läheb veerandfinaalis vastamisi kõrgemas tugevusgrupis neljandaks jäänud Düreniga.

Prantsusmaal jätkuvad veel põhiturniiri mängud. Ardo Kreek ja Arago de Sete said eelviimases voorus 3:1 (25:21, 25:20, 20:25, 25:23) jagu Plessis Robinsonist, Kreek tõi üheksa punkti (+2). Tabelis on Sete 43 punktiga seitsmendal kohal.

Prantsusmaa naiste meistriliigas kaotas Kertu Laagi koduklubi RC Cannes 2:3 (22:25, 30:28, 27:29, 25:19, 11:15) Terville´i Florange´le, Laak tõi kaheksa punkti (+3). Karolina Kibbermann ja Marq En Baroeul said 1:3 (25:22, 17:25, 17:25, 17:25) kaotuse Venelles´ Pays d´Aix´lt, Kibbermann sekkus servima. Tabelis on Cannes 37 punktiga kaheksas ja Baroeul 24 punktiga 11. Naiste esiliiga play-off'is said Nette Peit ja Quimper Volley 29 kirja 3:0 (25:19, 25:18, 25:21) võidu Mougins´ üle ja kerkisid tabelis esikohale 18 punktiga.

Poola kõrgliigas jätkub Timo Tammemaa koduklubi Radomi Cerrad Enea Czarni kahvatu hooaeg, kui viimati saadi 1:3 (10:25, 25:22, 22:25, 23:25) kaotus Zaksalt. Tammemaa tõi kümme punkti (+7). Tabelis ollakse 14 punktiga eelviimased. Esiliigas sai Renee Teppani leivaisa MKS Bedzin 3:1 (25:22, 25:16, 23:25, 25:20) võidu Kluczborki üle, Teppan vähese mänguajaga skoori ei teinud. Tabelis on Bedzin 60 punktiga teine.

Itaalia naiste esiliigas jätkusid play-off'id. Ülemises tugevusgrupis pidid Kristiine Miilen ja Olbia Hermaea tunnistama Montecchio 3:1 (13:25, 25:20, 25:23, 25:15) paremust, Miilen tõi 12 punkti. Alumises grupis pidi Eliise Hollase koduklubi Sant´Elia tunnistama Como naiskonna 3:1 (26:24, 25:22, 24:26, 25:21) üleolekut, Hollaselt 6 punkti. Liis ja Kadi Kullerkannu koduklubi Cremona Esperial oli mänguvaba nädal. Ülemises grupis on Olbia 30 punktiga viimasel kohal. Algumises grupis asub Cremona 25 punktiga neljandal real ja Hollase tööandja 17 punktiga 8. kohal.

Itaalia meeste esiliigas sai Valentin Kordase tööandja Motta di Livenza 1:3 (21:25, 17:25, 33:31, 22:25) kaotuse Pordenonelt. Kordase arvele jäi oma meeskonna parimana 20 punkti (+12). Tabelis jätkab Motta meeskond viimasel kohal 20 punktiga.

Austrias jätkuvad samuti play-off'id. Avaringist ehk veerandfinaalist pääsesid 2:0 võiduga edasi mõlemad seal mängivad eestlased. Stefan Kaibald ja Zadruga Aich/Dob alistasid Waldvierteli ja jõudsid poolfinaali, kus vastaseks Raiffeiseni Hartbeg. Avamängu võitis Hartbeg 3:1 (25:22, 18:25, 25:23, 25:22), Kaibaldilt oma meeskonna kasuks vähese mänguajaga 1 punkt (+1). Mihkel Varblase koduklubi Innsbrucki Hypo Tirol oli veerandfinaalis üle Holding Grazist ja poolfinaalivastaseks on Ried. Avamängu võitis 3:0 (25:23, 25:15, 25:15) Hypo Tirol, Varblaselt 7 punkti (+4).

Šveitsis jätkusid abitreener Märt Pajusalu tööandja Zürichi Volero mängud kohtadele 5.-8. Lõppenud nädalal saadi Cheseaux´lt 1:3 (18:25, 20:25, 25:19, 27:29) kaotus ja seeria on 1:1 viigis.