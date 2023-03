Saudi Araabias stardib parimalt kohalt Perez

Kuigi kvalifikatsioonis sõitis paremuselt teise aja välja Charles Leclerc (Ferrari; +0,155), stardib pühapäeval Pereze kõrvalt hoopis Fernando Alonso (Aston Martin; +0,465). Leclerc sai enne ajasõitu vormeli kallal tehtud muudatuste eest kümnekohalise karistuse ja alustab võistlust 12. kohalt.

Teise rea hõivasid George Russell (Mercedes; +0,592) ja Carlos Sainz (Ferrari; +0,666) ning kolmanda rea Lance Stroll (Aston Martin; +0,680) ja Esteban Ocon (Alpine; +0,813). Seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton (Mercedes; +0,958) läheb rajale seitsmendalt kohalt.

Valitsev maailmameister Max Verstappen (Red Bull) näitas kuni teise sessioonini väga head minekut, kuid ühel hetkel kadus hollandlase vormelist jõud. Probleemi põhjustas purunenud veovõll. Verstappen jäi teises sessioonis viimaseks ja alustab pühapäevast põhivõistlust 15. kohalt.

