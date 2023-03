Enok võimsast punktisummast: see tuli mulle väga suure üllatusena

"See tuli mulle väga suure üllatusena. Enne võistlust olin pigem skeptiline, sest kaks nädalat tagasi sain ühe viievõistluse tehtud. Kerge hirm oli, et kuidas keha on taastunud ja millises seisus olen. Teadsin, et minu vorm on hea, aga küsimus oli realiseerimises. Olen kogu hooaja vältel tasapisi õiges suunas liikunud ja oma tippvormi väga täpselt ajastanud. Nüüd pidin pusletükid kokku panema," rääkis Enok.

Enok jäi enim rahule kuulitõuke ja kõrgushüppega ning usub, et arenemisruumi veel on. "Mul on hea meel, et olen vaikselt leidmas seda tasakaalu, et kehas oleks nii jõudu kui ka kiirust. Kuulitõuke ja kõrgushüppe tulemused tulid väga suure üllatusena. Samas võistluselt jäi tunne, et mul on veel varu."

Eesti kõigi aegade edetabelis tõusis Enok kolmandale kohale. "Kui niimoodi mõelda, siis see on täiesti ulmeline. Mitmevõistluse kokku panemine on väga suur asi ja alad ei pruugi hästi välja tulla. Mul kuidagi kõik klappis. Iga sportlane tahab leida stabiilsust, mille arvelt edasi areneda. Mul on väga hea meel, et olen suutnud väga stabiilse sisehooaja teha."