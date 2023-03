Maicel Uibo: medaliks võib vaja minna 6200 punkti

"Viimased nädalad on läinud rahulikult. Olen saanud trenni teha. Mõned nädalad tagasi olin USA-s, nüüd viimane nädal Eestis. Kõik on hästi," sõnas Uibo intervjuus ERR-ile.

Lisaks Uibole tulevad seitsmevõistluses starti ka Hans-Christian Hausenberg ja Risto Lillemets. "Seltsis segasem alati. Sees vist ei olegi varem ühest riigist kolm peale saanud. See ka esmakordne kogemus. Ma arvan, et saab tore olema," lausus Uibo.

"Oleme kolmekesi kohal, kõigi teibad on kohal. Eeltöö on tehtud. Alati on väike ärev hetk, kas saavad lennukile, kas saavad lennukilt maha, kas saad nad kätte. Kotti sisse ei vaadanud, loodetavasti on kõik ühes tükis ka."

Kui Tallinnas kogus Uibo 6120 punkti, siis Istanbulis on pjedestaalile kerkimiseks tarvis ilmselt juurde panna. "Listi ei ole tegelikult vaadanud, aga päris palju on vist rekordiga üle 6200. Medaliks võib vaja minna 6200, võib-olla pronksi saab 6100 lõppu. Eks näis," sõnas ta.

"Loodame, et saame publiku käima, tuleb väike adrenaliin sisse ja sealt üritame tulemuse välja võluda. Loodetavasti tuleb publik kohale, elab kaasa ja saame ka ilusaid tulemusi näidata."

Uibo isiklik rekord on 2018. aastal Birminghamis püstitatud 6265 punkti. See tõi toona ka sisemaailmameistrivõistluste pronksmedali.

