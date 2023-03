U-21 jalgpallikoondise peatreenerina jätkab Sander Post

"Võistkond näitas juba eelmise aasta lõpus Balti turniiril tugevat iseloomu ja potentsiaali," rääkis Post. "Mängijad annavad endast kõik. Peame mäng-mängult minema, hakkama väravaid lööma ja seeläbi punkte teenima," lisas Post.

Sander Post on U-21 koondise juures tegutsenud alates 2021. aasta algusest, kui oli esmalt ametis abitreenerina ning alates möödunud aasta septembrist kandis ta peatreeneri kohusetäitja rolli. UEFA PRO treenerikvalifikatsiooni omav Post on ka Tallinna FC Flora meeskonna abitreener ning on varasemalt nii peatreeneri kui spordidirektorina tegutsenud Viljandi JK Tuleviku juures. Eesti koondist on ta mängijana esindanud 12 kohtumises ning löönud ühe värava.

"Valik langes treeneritele, kes on selle vanusekäigu mängijatega koondise tasemel varem töötanud ning omavad arusaama ja nägemust, kuidas meeskonda arendada," selgitas EJL-i tehniline direktor Janno Kivisild. "Novembrikuine Balti turniir näitas, et sellisel treenerite kooslusel on hea perspektiiv."

Lisaks Postile kuuluvad koondise personali abitreener Igor Morozov, väravavahtide treener Aiko Orgla, kehalise ettevalmistuse treener Karel Kübar, füsioterapeudid Martin Seeman ja Kristjan Mardo, arst Timo Rahnel, psühholoogilise ettevalmistuse treener Laur Nurkse, videoanalüütik Joonas Kuusemäe ning mänedžer Even Laanemaa.

"Analüüsisime eelmist valiktsüklit ja leidsime, et on oluline meeste koondiseks ettevalmistava koondise personali kaasata ka spordipsühholoog," selgitas Kivisild ning märkis, et ka Nurkse on 2003. aastal sündinud noormeestega varasemalt koostööd teinud, kui oli koos Postiga osa toona finaalturniiriks valmistunud U-17 noortekoondise personalist.

30-aastane Laur Nurkse on EJL-iga seotud olnud alates 2018. aastast spordipsühholoogia konsultandina. Sel ametipostil tegutses ta kaks aastat ning töötas välja spordipsühholoogiateemalised koolitused, mida viib läbi ka praegu. Lisaks abistab ta mängijaid psühholoogilise nõustamisega ja on loonud noortekoondistele psühholoogilise võimekuse arenguprogrammi. Nurkse on omandanud kaks magistrikraadi – ühe psühholoogias, teise sporditeadustes – ning on õppinud Tartu, Thessaly ja Jyväskylä ülikoolis.

Noormeeste U-21 koondis alustab tänavu uut EM-valiksarja. Loosi tulemusel kuulub Eesti kuueliikmelisse alagruppi, kus minnakse vastamisi Kosovo, Bulgaaria, Iisraeli, Poola ja vanuseklassi valitseva meistri Saksamaaga. Valiksarja esimeses kohtumises minnakse 20. juunil vastamisi Kosovo eakaaslastega. Aasta esimesed mängud ootavad koondist ees märtsikuus, kui võõrsil minnakse kahel korral vastamisi Bahreiniga.