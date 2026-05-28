X!

Sarajärvi avalikustas U-21 koondise koosseisu Balti turniiriks

Jalgpall
Jani Sarajärvi
Jani Sarajärvi Autor/allikas: Katariina Peetson
Jalgpall

Eesti noormeeste U-21 jalgpallikoondist ootab juunikuus ees Balti turniir, mille käigus minnakse vastamisi Läti ja Leedu eakaaslastega. Peatreener Jani Sarajärvi avaldas koondiselaagris osaleva 22 mängija nimed.

Tervislikel põhjustel jäävad mängudeaknast eemale väravavaht Gregor Pürg, kaitsjad Aleksandr Lohmatov, Alexander Kapitan Bergman ja Alex Boronilštšikov ning poolkaitsja Jegor Žuravljov. Potentsiaalsed U-21 vanuseklassi debütandid on kaitsjad Rico Piil ja Airon Kollo ning poolkaitsja Sander Alamaa.

"Meid ootab ees tugev turniir tugevate vastastega. Olen mängude eel siiralt põnevil," ütles peatreener Jani Sarajärvi. "Edu võti peitub igapäevases töös ja samades põhimõtetes, millesse alati uskunud oleme. Siin pole midagi keerulist – kui teeme tavapärast tööd õigesti ja niimoodi iga päev, siis on meie mäng tugev."

Ta lisas: "See on üks nädal, kaks mängu – ja igaüks, mängijatest taustajõududeni, peab olema täielikult protsessis sees. Mitte pooleldi, mitte peaaegu. Peame nende seitsme päeva jooksul kõik, mis meis olemas on, välja panema."

Eesti U21 koondis läheb esmalt reedel, 5. juunil kell 18 vastamisi Lätiga, teisena ootab pühapäeval, 7. juunil kell 18 ees Leedu. Mõlemad kohtumised toimuvad Riias.

Noormeeste U-21 jalgpallikoondise koosseis Balti turniiriks:

Väravavahid
Ott Nõmm (23.10.2004) – Pärnu JK Vaprus 7/0
Jan Martti Vainula (18.07.2007) – Harju JK Laagri 1/0

Kaitsjad
Andreas Vaher (15.04.2004) – Tallinna FC Flora 13/0
Robert Veering (01.12.2005) – Tallinna FC Flora 8/0
Sander Tovstik (26.03.2006) – Tallinna FC Flora 5/0
Oscar Pihela (18.11.2006) – Tallinna FC Flora 5/0
Romet Nigula (25.12.2007) – Paide Linnameeskond 2/0
Rico Piil (18.05.2006) – FC Kuressaare 0/0
Airon Kollo (21.07.2007) – Tallinna FC Flora 0/0

Poolkaitsjad
Oskar Hõim (01.07.2005) – Paide Linnameeskond 8/0
Rommi Siht (30.06.2006) – Nõmme Kalju FC 6/2
Dimitri Jepihhin (28.10.2005) – AS Trencin 6/0
Taavi Jürisoo (23.05.2005) – FC Kuressaare 4/0
Ramon Smirnov (25.08.2004) – Paide Linnameeskond 4/0
Stanislav Agaptšev (08.06.2006) – JK Narva Trans 3/1
August Kamarin Wagner (09.05.2007) – Hellerup IK (DEN) 2/0
Maksimilian Skvortsov (20.12.2007) – Tallinna FCI Levadia 2/0
Sander Alamaa (09.02.2008) – Tallinna FC Flora 0/0

Ründajad
Karel Mustmaa (08.08.2005) – PAOK Thessaloniki B (GRE) 8/1
Kristjan Kriis (16.03.2005) – Harju JK Laagri 8/1
Karel Eerme (22.04.2004) – Harju JK Laagri 4/0
Mihhail Orlov (15.06.2004) – Nõmme Kalju FC 2/1

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

16:26

Eesti klubi jõudis esmakordselt noorte Balti liigas finaali

15:23

Sarajärvi avalikustas U-21 koondise koosseisu Balti turniiriks

10:56

Värava löönud Kirpu sai Horvaatias karikat tõsta

08:41

Crystal Palace lisas auhinnakappi Konverentsiliiga karika

27.05

Jürgen Henn avalikustas jalgpallikoondise koosseisu Balti turniiriks Uuendatud

27.05

Kasper Schmeichel riputab vastu tahtmist kindad varna

27.05

Selgus Hollandi jalgpallikoondise koosseis MM-finaalturniiriks

27.05

Sinjavski väravasööt aitas Baniku kõrgliiga lävepakust ühe jalaga üle

27.05

Barcelona talismanist huvitub ambitsioonikas Inglise klubi

26.05

Itaalia võiduvärava löönud talent täitis lapsepõlveunistuse

sport.err.ee uudised

16:26

Eesti klubi jõudis esmakordselt noorte Balti liigas finaali

15:57

Narva Linna Jooksul selguvad ka veteranide Eesti meistrid

15:23

Sarajärvi avalikustas U-21 koondise koosseisu Balti turniiriks

14:55

Suri teenekas rattasportlane ning treener Ants Jeret

14:18

Glinka mängis otsustavas setis eduseisu maha

13:46

Enden: peatreener peab peeglisse vaatama, kaotada tuleb ka osata

13:09

Küljetuul lõhkus Leedu tuuri avaetapil gruppi, Ärm finišeeris teisena

12:37

Ogier pole tuleviku osas otsust teinud: olen juba mõnda aega rallit sõitnud

11:59

Kardisportlane Priit Sei oli Rootsis võidukas

11:33

Meeskondlik temposõit pakkus Taaramäele hoopis isemoodi elamust

10:56

Värava löönud Kirpu sai Horvaatias karikat tõsta

10:21

Mölder ja Ojakäär said avaringist kindlalt edasi

09:48

Carolina sai Stanley karikavõistlustel kolmanda järjestikuse võidu

09:12

Rannula ja Tass alustasid poolfinaalseeriat kindla võiduga

08:41

Crystal Palace lisas auhinnakappi Konverentsiliiga karika

08:05

Jaapani ralli testikatsel näitas kiireimat minekut Ogier

27.05

Zverev lükkas maailma 43. reketi kindlalt kõrvale

27.05

Hannes Soomer stardib nädalavahetusel superbike'ide MM-sarjas

27.05

Romet Tsirna tõusis RallyX etapil neli korda pjedestaalile

27.05

Sakus toimunud cheerleader'ite jõuproovil jätsid eestlased mitmed esikohad koju

loetumad

27.05

Leedu korvpallitäht sõlmis Žalgirisega väga tulusa lepingu

26.05

Tõnis Sildaru jäi süüdi tütre raha omastamises

08:05

Jaapani ralli testikatsel näitas kiireimat minekut Ogier

27.05

Kasper Schmeichel riputab vastu tahtmist kindad varna

27.05

Selgus Hollandi jalgpallikoondise koosseis MM-finaalturniiriks

13:46

Enden: peatreener peab peeglisse vaatama, kaotada tuleb ka osata

27.05

Mai Narva tõusis EM-il kolme hulka

27.05

Mihkelsi tiimikaaslane sai esimese suurtuuri etapivõidu

26.05

Teisel lisaajal võitnud Kalev/Cramo viis finaalseeria otsustavasse mängu

26.05

USA ja Rootsi teenisid jäähoki MM-il otsustava mänguga veerandfinaalkoha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo