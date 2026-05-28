Sarajärvi avalikustas U-21 koondise koosseisu Balti turniiriks

Tervislikel põhjustel jäävad mängudeaknast eemale väravavaht Gregor Pürg, kaitsjad Aleksandr Lohmatov, Alexander Kapitan Bergman ja Alex Boronilštšikov ning poolkaitsja Jegor Žuravljov. Potentsiaalsed U-21 vanuseklassi debütandid on kaitsjad Rico Piil ja Airon Kollo ning poolkaitsja Sander Alamaa.

"Meid ootab ees tugev turniir tugevate vastastega. Olen mängude eel siiralt põnevil," ütles peatreener Jani Sarajärvi. "Edu võti peitub igapäevases töös ja samades põhimõtetes, millesse alati uskunud oleme. Siin pole midagi keerulist – kui teeme tavapärast tööd õigesti ja niimoodi iga päev, siis on meie mäng tugev."

Ta lisas: "See on üks nädal, kaks mängu – ja igaüks, mängijatest taustajõududeni, peab olema täielikult protsessis sees. Mitte pooleldi, mitte peaaegu. Peame nende seitsme päeva jooksul kõik, mis meis olemas on, välja panema."

Eesti U21 koondis läheb esmalt reedel, 5. juunil kell 18 vastamisi Lätiga, teisena ootab pühapäeval, 7. juunil kell 18 ees Leedu. Mõlemad kohtumised toimuvad Riias.

Noormeeste U-21 jalgpallikoondise koosseis Balti turniiriks:

Väravavahid

Ott Nõmm (23.10.2004) – Pärnu JK Vaprus 7/0

Jan Martti Vainula (18.07.2007) – Harju JK Laagri 1/0

Kaitsjad

Andreas Vaher (15.04.2004) – Tallinna FC Flora 13/0

Robert Veering (01.12.2005) – Tallinna FC Flora 8/0

Sander Tovstik (26.03.2006) – Tallinna FC Flora 5/0

Oscar Pihela (18.11.2006) – Tallinna FC Flora 5/0

Romet Nigula (25.12.2007) – Paide Linnameeskond 2/0

Rico Piil (18.05.2006) – FC Kuressaare 0/0

Airon Kollo (21.07.2007) – Tallinna FC Flora 0/0

Poolkaitsjad

Oskar Hõim (01.07.2005) – Paide Linnameeskond 8/0

Rommi Siht (30.06.2006) – Nõmme Kalju FC 6/2

Dimitri Jepihhin (28.10.2005) – AS Trencin 6/0

Taavi Jürisoo (23.05.2005) – FC Kuressaare 4/0

Ramon Smirnov (25.08.2004) – Paide Linnameeskond 4/0

Stanislav Agaptšev (08.06.2006) – JK Narva Trans 3/1

August Kamarin Wagner (09.05.2007) – Hellerup IK (DEN) 2/0

Maksimilian Skvortsov (20.12.2007) – Tallinna FCI Levadia 2/0

Sander Alamaa (09.02.2008) – Tallinna FC Flora 0/0

Ründajad

Karel Mustmaa (08.08.2005) – PAOK Thessaloniki B (GRE) 8/1

Kristjan Kriis (16.03.2005) – Harju JK Laagri 8/1

Karel Eerme (22.04.2004) – Harju JK Laagri 4/0

Mihhail Orlov (15.06.2004) – Nõmme Kalju FC 2/1