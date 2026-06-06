U-21 jalgpallikoondis alustas Balti turniiri viigiga Läti vastu

Eesti jäi juba kolmandal minutil kaotusseisu, kui Läti nurgalöögile järgnenud olukorras jõudis sihile Inglismaal sirgunud Nottingham Foresti ääreründaja Danni Anisjko, vahendab jalgpall.ee.

Seejärel läks initsiatiiv üha rohkem Eesti kätte ja 33. minutil saabus viigivärav: Stanislav Agaptševi läbisööt leidis liini tagant Mihhail Orlovi, kes paigutas palli külmavereliselt väravasse. Rohkem väravaid 90 minutiga ei löödudki ning kohtumine lõppes 1:1 viigiga.

Balti turniir jätkub Eesti U-21 koondise jaoks pühapäeval, 7. juunil kohtumisega Leedu vastu. Turniiri võitja selgitatakse süsteemiga, kus võidu eest saab kolm ja viigi eest ühe punkti. Eestil ja Lätil on seega nüüd punkt kirjas, Leedu proovib silmi pähe saada pühapäeval.