Jukka Toijala: Rootsi on natuke pikem võistkond, lauapallid on teemaks

Selle hooaja tugevad ja edukad euromängud Kalev/Cramoga on kõvasti karastanud 20-aastast äärt Hugo Toomi, kes pidas Sloveenia vastu oma koondisekarjääri kolmanda valikmängu ja viskas 15 punkti.

"Kalev/Cramos on praegu hea hoog ja usaldan ennast, et see tuleb siia edasi ka. Abitreener on sama ja mõned mängijad - hea kodune olla," lausus Toom ERR-ile.

Teravust ja otsutamiskindlust on juurde saanud Itaalia meistriliiga Treviso klubis mängiv Mikk Jurkatamm. Eelmise aasta põlve- ja õlavigastuste tõttu on ta koondist aidata saanud vaid viimases kolmes MM-valikmängus ja tundis suurt rõõmu Sloveenia alistamisest.

"Nii mulle kui ka tiimile läks see võit väga südamesse. Ikkagi Eesti sünnipäeval ja kõik see rahvas, kes tuli - kindlasti täname neid. Isiklikus pooles, et tiim võitis ja mina olen ka rahul," ütles Jurkatamm.

Mis oli see, mis toimis ja mis oli see, mis näitas, et arenguruumi on kõvasti? "Eks me siin nädal aega oleme läbi vaadanud ja kõvasti trenni teinud. Muidugi Sloveenia oli teistsuguse satsiga kui EM-il või eelmises aknas, aga abitreenerid tegid väga hea eeltöö, saime väga hästi ründelauas hakkama ja agressiivsus oli hea. Tegime kõva töö!"

Valiksarja viimasele vastasele Rootsile viskas Kristian Kullamäe 24 punkti, kuid novembris jäädi koduväljakul 82:87 skooriga alla. Nüüd mängitakse vastase juures Malmös ja kuna taas minnakse väljakule põhikeskmängijateta, siis peab kogu meeskond võitlema kogu hingest lauas. Edasipääsulootused minetaunud Rootsi on alagrupis neljas ja Eesti viimane ehk kuues.

Mida Eesti peab tegema Rootsi vastu, et veel üks võit juurde saada? "Teemad on suht samad: Rootsi on natukene pikem võistkond ja see lauapallide teema on jälle oluline," vastas peatreener Jukka Toijala. "Trenn on aga trenn ja mäng on mäng. Eks me siin videost näitame mängijatele, et mis me saame paremini teha ja mida meil on vaja teha. See on õppeprotsess. Läheme võõrsile ja Rootsis Malmös on saalid täis ja selles mõttes noorele võistkonnale jälle üks kogemus juurde."

Senisest 11 MM-valiksarja mängust on Eesti võitnud kolm, mänginud võõrsil üle Saksamaa ning kodus Poola ja Sloveenia.