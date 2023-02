Korvpallikoondise abitreener vihjas võimalikule debüüdile

"Üritame alati kaasata võimalikult palju mängijad ja loodetavasti annavad mängud neile võimaluse debüüteerida. Leemet alustas hooaega Tartus väga hästi, tema trumbiks on skoorimine ja seepärast ta koondisekutse sai," rääkis Reinbok.

"Meie koosseisus on palju viskajaid, kes peavad ründelauas aktiivsed olema. Eelmise mängu võidu võti oli n-ö nähtamatu must töö, kui meestel õnnestub täna samamoodi mängida, siis on kõikidel mängijatel võimalus platsile saada," lisas Reinbok.

Novembris pidi Eesti kodusaalis tunnistama Rootsi 87:82 paremust. "Rootsi on võrreldes eelmise mänguga hoopis teine võistkond. Tagaliinis domineerivad nüüd mängijad, kes on kiired. Pikad on neil viskajad, seega kõik on ohtlikud. Võib-olla on korvialust mängu seekord vähem," märkis Reinbok.

Eesti ja Rootsi kohtumisele saab kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.