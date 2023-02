Varblasele väliskarjääri esimene suur võit, Saar valiti MVP-ks

Esimest hooaega võõrsil mängiva temporündaja jaoks oli see väliskarjääri esimeseks tiitliks. Klubi jaoks on see kuues karikavõit, viimati krooniti nad enne tänavust võitu karikavõitjaks aastal 2014. Karikafinaalis oli Hypo Tirol tulemusega 3:0 (25:18, 25:17, 25:18) üle Union Raiffeisen Waldviertelist. Varblane tõi finaalis kuus punkti (+3), sealhulgas neli blokki.

Austrias peeti eelmisel nädalal ka liigamänge, kus Hypo Tirol sai kirja 3:1 (25:20, 25:17, 24:26, 28:26) võidu Weizi üle, Varblaselt 14 punkti (+10), sealhulgas viis blokki. Stefan Kaibald ja Zadruga Aich/Dob said 3:0 (25:21, 25:20, 25:21) jagu Amstettenist, Kaibald tõi 12 punkti (+0). Tabelis on Hypo Tirol 46 punktiga esikohal ja Aich/Dob 35 silmaga kolmas.

Soome meistriliigas pidi hiljuti karikavõitjaks tulnud Karli Alliku tööandja Sastamala Valepa vastu võtma kaks kaotust. Esmalt tuli tunnistada Loimaa Hurrikaani 3:0 (25:15 25:22 25:18) paremust, Allik tõi neli silma (-1). Seejärel kaotati 0:3 (23:25 25:27 23:25) ka Kokkola Tiikeritele, Allik ei mänginud. Andrus Raadik ja Savo Volley teenisid 3:2 (16:25 25:20 25:20 22:25 15:12) võidu Akaa-Volley üle, Raadik panustas võitjate parimana 20 punkti (+9). Tabelis on Sastamala 54 punktiga esikohal, Savo hoiab 37 punktiga seitsmendat kohta.

Belgia kõrgliigas kohtusid omavahel Märt Tammearu tööandja Roeselare Knack ja Renet Vankeri ning Henri Treiali koduklubi Maaseiki Greenyard ja 3:0 (25:22, 25:17, 25:19) jäi peale Roeselare. Tammearult üheksa punkti (+4), Treiali arvele jäi kolm silma (+2), Vanker sekkus hetkeks. Alex Saaremaa ja Aalsti Lindemans kaotasid 1:3 (25:19 21:25 20:25 19:25) Leuveni Haasrodele, Saaremaa sekkus episoodiliselt ja skoori ei teinud. Tabelis on Roeselare 43 punktiga esimene, Maaseik 35 punktiga teine ning Aalst 18 punktiga kuues.

Bahreini meistriliigas jätkas võidukalt Kevin Saare koduklubi Al-Najma, saades 3:0 (27:25, 25:23, 25:22) jagu Al Ahlist. Saar tõi 16 punkti (+8) ja valiti ka kohtumise parimaks mängijaks. Saare tööandja jätkab liigas esikohal.

Küprose meistriliigas sai Rainer Vassiljevi juhendatav Paphose Pafikaos nädala esimeses mängus 3:0 (25:22, 25:20, 27:25) jagu Famagusta Anorthosisest. Kristo Kollo tõi Pafiakosele 12 punkti (+7) ja sidemängija Aleksander Eerma arvele kogunes viis silma (+5). Markus Uuskari ja Nicosia Apoel teenisid 3:0 (25:23, 25:20, 25:16) võidu Dheryniase üle. Seejärel tehti algust play-off'idega. Seal pidi Pafiakos tunnistama Dheryniase 3:0 (25:23 26:24 25:22) paremust ja Apoel pidi tunnistama Paralimniou 3:1 (25:19 16:25 25:23 26:24) üleolekut. Kollo tõi Pafiakosele kuus punkti (+2), Eerma panustas kolm punkti (+3). Veerandfinaalidesse võetakse omavahelised põhiturniiri tulemused kaasa ja Pafiakos juhib kolme võiduni peetavat seeriat seega 2:1 ning Apoel juhib samuti seeriat 2:1.

Prantsusmaa meeste meistriliigas pidid Ardo Kreek ja Arago de Sete tunnistama Montpellier´ 3:1 (32:34 25:19 25:18 25:22) paremust. Kreegilt üheksa punkti (+4). Tabelis hoiab Sete 30 punktiga kaheksandat kohta. Prantsusmaa naiste meistriliigas kohtusid omavahel Kertu Laagi ja Karolina Kibbermanni koduklubid RC Cannes ja Marcq En Baroeul ning Baroeul pidi kodusaalis vastu võtma 2:3 (25:19 25:16 21:25 19:25 11:15) kaotuse. Laak tõi võitjatele 21 punkti (+10), Kibbermann sekkus hetkeks. Tabelis on Cannes 31 punktiga seitsmes ja Baroeul 18 silmaga 12. Naiste esiliigas kaotasid Nette Peit ja Quimper Volley 0:3 (17:25, 18:25, 19:25) Mergnacile ja on tabelis kolmandad 31 punktiga.

Sloveenia meistriliigas said Silvia Pertens ja tema tööandjaks olev GEN-i volley kirja 3:0 (25:14 25:14 25:22) võidu Krimi naiskonna üle. Pertensilt üheksa punkti (+6). Tabelis on eestlanna koduklubi 37 silmaga kolmas.

Poola kõrgliigas pidid Timo Tammemaa ja Radomi Cerrad Enea Czarni vastu võtma 0:3 (25:27, 19:25, 16:25) kaotuse Suwalkilt. Tammemaa arvele jäi kuus punkti (+3). Liigas asub Radom 13 punktiga eelviimasel kohal. Poola esiliigas said Renee Teppan ja MKS Bedzin viimati 3:1 (25:13, 25:22, 22:25, 25:18) võidu Wrzesnia vastu, Teppan sai platsile hetkeks ja skoori ei teinud. Tabelis on Bedzin 46 punktiga kolmandal positsioonil.

Itaalia naiste esiliigas teenis Liis ja Kadi Kullerkannu koduklubi Cremona Esperia A-grupis 3:1 (28:26, 19:25, 25:14, 25:19) võidu Lecco naiskonna üle. Kadi tõi seitse punkti ja Liis seekord ei mänginud. Samas grupis kaotasid Kristiine Miilen ja Olbia Hermaea 1:3 (21:25, 19:25, 27:25, 23:25) Bresciale, Miilenilt üheksa punkti. B-grupis sai Eliise Hollase tööandja Sant'Elia 3:1 (25:27, 25:21, 26:24, 25:22) võidu Perugia üle, Hollas panustas üheksa punkti. A-grupis on Olbia 24 punktiga seitsmes ja Cremona 24 punktiga kaheksas ning Hollase koduklubi B-grupis 15 punktiga kaheksas.

Itaalia meeste esiliigas sai Valentin Kordase koduklubi Motta di Livenza 3:2 (22:25, 25:20, 25:20, 26:28, 15:11) võidu Grotte üle. Kordaselt 22 punkti (+10). Tabelis on Motta di Livenza 13 punktiga viimane.

Tšehhis alistas Martti Juhkami koduklubi CEZ Karlovarsko 3:1 (25:23, 25:22, 22:25, 25:21) Kladno ja kerkis tabelis esimeseks. Juhkamilt võitjate resultatiivseimana 17 punkti (+6). Senine liider, Silver Maari tööandja Libereci Dukla pidi aga tunnistama Lvi 3:0 (25:23 25:17 25:22) paremust, Maari vastuvõtt oli 24%. Tabelis on Karlovarskol esimesena 56 ja Liberecil teisena 55 punkti.

Rumeenia meistriliigas kaotas Keith Puparti tööandja Zalau 0:3 (18:25 23:25 21:25) Bukaresti Steauale, Pupartilt viis punkti (+2). Robert Viiber juhtis aga Craiova 3:0 (28:26, 25:21, 25:20) võiduni Dej Unirea üle. Tabelis on Craiova 38 punktiga neljas ja Zalau 25 punktiga kuues.

Šveitsis sai abitreener Märt Pajusalu tööandja Zürichi Volero naiskond kirja 3:0 (25:20, 25:19, 25:19) võidu VFM-i üle ja on tabelis 25 punktiga seitsmes.