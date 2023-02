Raido Ränkel: täitsa okei võistlus

"Täitsa okei võistlus. Sul (Tarmo Tiisleril - toim) on täna sünnipäev, see on palju tähtsam!" alustas Ränkel. "Viimasel 300 meetril hakkas jalg värisema. Viimane tõus on päris korraliku nurga all ja seal on üks väga terav kurv. Mul jäi seal üks suusk torbikusse kinni ja panin kõhuli. Sinna läksid kindlasti mõned sekundid, vähemalt viis-kuus sekundit. Mis seal ikka. Viimane ring oleks oluliselt lihtsam olnud, kui oleksin teises tiirus viimase märgi maha saanud," lisas Ränkel.

Rene Zahnkal jäi eesmärk täitmata. "Enne võistlust sisetunne ütles, et tuleb hea sõit, aga rajal läks teisel ringil päris hapuks. Kolmandat ringi sõitsin koos ühe taanlasega, ei saanud temast lahti."

Zahkna tõdes, et MM-i eelne haigus jättis võistlusele oma jälje. "Anterselvas oli mul selgelt parem seis, et praegu kaotasin vahetu ettevalmistusperioodi tõttu 45 sekundit. Rõve on niimoodi sõita, kui see pole sportlik sõitmine, vaid tasakaaluga võitlemine. Jälitussõit ei tule kerge, sest ühe päevaga ei puhka midagi, aga proovin hakkama saada."

Pühapäeval jagatakse medaleid jälitussõidus. Otseülekanne meeste 12,5 km jälitussõidust algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 16.15.