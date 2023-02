Karjääri esimese MM-medali võitnud Giacomel: olen näljane rohkema järele

Õnnesoovid. Esimene suur medal siinsetel maailmameistrivõistlustel käes. On see mõnevõrra unistuse täitumine Johannesega (Thingnes Bö) lõpuheitlust pidada? Seekord võitis küll Johannes, aga sa tegid väga head tööd.

Arvan samuti, et tegin head tööd. Johannese võitmine pole üldse lihtne asi. Usun, et kõik nõustuvad minuga. Ma tegin lihtsalt oma asja ja olen väga rõõmus teise koha üle.

See oli sulle karjääri esimene medal. Millised tunded sind valdavad?

Ülevoolavad. Muidugi on see suurepärane. Meil on tiimis väga tugevad ja kogenud naised ning mina ja Didier (Bionaz) oleme veel väga noored. Meil pole niivõrd palju kogemust. Aga tulla toime sellise raske olukorraga nagu laskmine esimesel märgil kuldmedali peale - arvan, et meil läks täna väga hästi.

Sinu hooaeg siiamaani on olnud väga-väga hea. Mis selle taga peitub? Mida sa ise näed, mis on sulle selle edu toonud?

Kõik on raske töö tagajärg. Nägin igapäevaselt kõvasti vaeva ja töötasin enda kallal. Arvan, et tulemused tulevad vaikselt. Selle taga pole mingeid saladusi. Peab lihtsalt treenima nii kõvasti kui võimalik, siin otseteed puuduvad.

Oled praegu saavutatuga rahul või ihkad juba rohkem poodiumikohti saavutada? Olgugi, et Johannes on hetkel püüdmatu.

Muidugi on poodiumikoht põhieesmärk. Ma ei tunne veel, et oleksin kõike saavutanud. Ma olen kindlasti näljane rohkema järele.