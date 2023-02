Johannes Thingnes Bö: ma ei tunne võidusurvet

"Ma ei oska öelda, miks nii head oleme. Täna olid meil kõigil (Norra koondisel - toim) väga head suusad. Kindlasti oskame tiitlivõistlusteks valmistuda, kõik ajastasid oma tippvormi MM-iks. Terve koondis tegi täna suurepärase esituse," rääkis Johannes Thingnes ERR-ile.

"Ma ei tunne võidusurvet. Mul on hea meel, et ma seda ei tunne. Tean, et see on kuskil olemas, sest ma ei usu, et kunagi varem on keegi olnud suurem favoriit kuldmedali võitmiseks kui mina. Mul läks täna hästi, oli hea sõit. Olen homseks jälitussõiduks valmis," lisas värske maailmameister.

Tarjei Bö jäi hõbemedaliga rahule. "Oleksin selle medali iga päev võtnud. Mu vend oli täna ja tegelikult kogu aasta jooksul hämmastav. Täna oli võitlus hõbeda eest ja ma võtsin selle. Olen väga uhke ja õnnelik."

"Hooaja alguses olin laskmisega hädas. Nüüd olen jõuludest saadik vaikselt paremaks saanud. See oli minu peamine eesmärk ja täna tõestasin, et saan hakkama. Laskesuusas tuleb enesekindlust kõrgel hoida ja sellesse uskuda," lisas Tarjei Bö.

Pühapäeval jagatakse medaleid jälitussõidus. Otseülekanne meeste 12,5 km jälitussõidust algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 16.15.