Norralased näitasid uduses Oberhofis selget üleolekut

Tihedas udus peetud võistluse võitis Johannes Thingnes Bö, kes tegi püstitiirus ühe möödalasu ning edestas oma vanemat venda Tarjei Böd (0) 14,8 sekundiga. Noorem Bö võitis oma karjääri 14. MM-kulla ja krooniti sprindis kolmandat korda maailmameistriks. Pronksile tuli Sturla Holm Lägreid (1; +39,9) ning nelikvõidu kindlustas Norrale Johannes Dale (1; +43,6).

Nelja norralase järel pidi viienda kohaga leppima puhta sõidu teinud ukrainlane Dmõtro Pidrutšnõi (+53,4). Kuues oli norralane Vetlje Sjaastad Christiansen (1; +59,7) ja seitsmes lätlane Andrejs Rastorgujevs (0; +1.02,4). Esikümnesse mahtusid veel ka sakslane Johannes Kühn (1; +1.04,8) ning prantslased Quentin Fillon Maillet (1; +1.08,9) ja Antonin Guigonnat (0; +1.09,0). Kaks aastat tagasi Poklujka MM-i sprindis võidutsenud rootslane Martin Ponsuluoma oli kolme eksimusega 18. (+1.49,0).

Parima eestlasena sai Raido Ränkel 51. koha. Ta eksis mõlemas tiirus ühel lasul ning kaotas võitjale kaks minutit ja 44 sekundit. Rene Zahkna lõpetas ühe eksimusega 58. kohal (+2.55,2) ja Kristo Siimer oli kahe eksimusega 61. (+2.58,3). Ränkel ja Zahkna pääsesid pühapäevasesse jälitussõitu.

Enne võistlust:

Stardis on 112 meest ja nende seas kolm eestlast: Rene Zahkna (stardinumber 68), Kristo Siimer (nr 78), Raido Ränkel (nr 103).

Zahkna selle hooaja sprindisõid parim koht pärineb Hochfilzenist, kui eestlane läbis mõlemad lasketiirud puhtalt ning sai 35. koha. Siimeri parim koht tuli hooaja avaetapil Kontiolahtis, kui ta sai kolme möödalasu juures 68. koha. Ränkel tegi oma parima sprindisõidu sarnaselt Zahknale Hochfilzenis, kui teenis kolme möödalasu juures 48. koha.

Sel hooajal on sõidetud viiel korral sprinti ning kõikidel kordadel on võidutsenud norralane Johannes Thingnes Bö. Lisaks Böle on kõigil viiel korral olnud pjedestaalil ka tema kaasmaalane Sturla Holm Lägreid, kes on saanud kolm kolmandat ja kaks teist kohta.

Sprindi 60 paremat pääsevad pühapäevasesse jälitussõitu.