HC Tallinna 40-aastane eestvedaja tuleb taas mängijana platsile

2013. aastal raske õlavigastuse tõttu tippspordist loobunud Lepp aitas enda loodud HC Tallinna klubi 2019. aasta kevadel pärast kuue aasta pikkust eemalolekut mängijana meistriliiga hõbemedalile.

"Kui eelmise comeback'i tegin, siis püstitasime ilmselt põhihooaja käsipalli pealtvaatajate publikurekordi. Kalevi spordihallis oli kokku üle 600 inimese," meenutas Lepp. "Seekordse tagasituleku eesmärk on anda meestele rohkem vahetust, et nad säiliksid kauem värskena ja suudaksime kvaliteeti kauem hoida. Meil on hetkel väga vähe vahetusmängijaid, kuid ma ei tule noortelt arenguks väärtuslikku mänguaega võtma. Usun, et suudan mängijana võistkonnale rohkem anda kui hetkel treeneripingil, kus mul kannatust ilmselgelt liiga vähe. Loodan oma mänguga meeskonnakaaslased paremaks teha ehk luua neile positsioonirünnakutel paremaid võimalusi, aga mängiv peatreener on üliraske olla," jätkas Lepp.

"Trenni olen meestega sel hooajal pidevalt kaasa teinud. Eile (neljapäeval - toim) mängisime oma duubelvõistkonnaga treeningmängu. Nautisin ja arvan, et mängijad nägid, et võin neid aidata ja hoida neil tugiisikuna mängulusti ja võitluslikkust üleval mängu lõpuni, ükspuha mis seis tablool. Nii et, ma ei imesta kui pühapäeval võtame kodus oma esimese võidu."

HC Tallinn läheb pühapäeval kell 17.00 Sõle spordikeskuses vastamisi SK Tapaga. "Tapa on selge soosik ja sel hooajal võimsas hoos. Nädal tagasi kaotasime neile kodus 17:30, kuid pühapäeval ei imesta kui võtame hooaja esimese võidu. Järgnevates mängudes olen juba kindlasti parem, aga seda juhul kui kanderaamil pühapäevases mängus ära ei veeta," muigas Lepp, kes hetkel ei ole veel otsustanud, kas mängib veel mõne mängu või keskendub pigem treeneritööle.