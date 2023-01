Taani võitis käsipalli MM-i kolmandat korda järjest

Taani võttis kolmanda järjestikuse MM-tiitli, kuna võidutseti ka 2019. ja 2021. aastal.

Poolajale minnes juhtisid taanlased vaid ühe väravaga, kuid teise poolaja algul hakkas edu prantslaste ees kasvama. Mängu resultatiivseim oli Rasmus Lauge, kes viskas taanlaste eest kümme väravat.

Poolaga koos turniiri korraldanud Rootsi koondis jäi pronksimängus 36:39 alla Hispaaniale.

That magic moment Three world titles back-to-back for Denmark #POLSWE2023 #sticktogether @dhf_haandbold pic.twitter.com/aJ11LjIVTL