Kiibus: ma ikkagi ronisin august välja

"Kui kava lõppes, siis olin sel hetkel enda üle uhke. Ma ikkagi ronisin august välja. Muidugi punktid ei ole need, aga see tunne, hoiak kava sõites oli hoopis midagi muud. See on see, mida on vaja. Üritan selle tunde siit kaasa võtta - siis saab ainult paremaks minna," lausus Kiibus ERR-ile.

Kiibus sai hästi hakkama kõigepealt kolmeste toe-loop'idega kaskaadis ja kahese axel'iga. Viimaseks hüppeks oli kolmene lutz, kus maandumisel eestlanna pisut vääratas.

"Ütlesin enne punktide tulemist ka treenerile, et olen perfektsionist. Kõik peab olema ideaalne, siis olen rahul. Praegu ei olnud - seega ma ei ole täiesti rahul," kommenteeris eestlanna.

Kiibuse sõnul oli ta füüsiliselt võistlusteks täiesti valmis. "Trennides olid kõikide päevade peale kokku ühe käe sõrmedel loetavad vead. Ideaalsed treeningud. Ilmselgelt ei olnud vaim selleks valmis. Olen väga kohutav ülemõtleja, aga ideaalne olukord on minu jaoks keeruline olukord," muigas ta.

Keskendatusega etteasteks jäi ta päris rahule. "Pean ennast sundima võrdlema eelmiste võistlustega. Tahaks võrrelda end kõige paremate võistlustega, siis peab võrdlema nendega, mis on just olnud. Keskendumine ja julge minek - see oli võrreldes eelmistega ikka palju parem."