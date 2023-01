Kiibuse uus treener: kui Eva-Lotta on enesekindel, suudab ta kõike

Kiibus Kennesiga nüüdseks ligi pool aastat koos töötanud, millest suur osa on kulunud ka teineteise tundma õppimisele. Espoos peetud EM-il jäi Kiibus küll oma parimate päevade tulemustest kaugele ja leppis kokkuvõttes 15. kohaga, kuid treener kiitis väga tema võitlusvaimu ning nentis, et esialgu ei aeta taga tulemust.

"Praegu liigume samm-sammult. Eva-Lotta on praegu oma tasemest kaugel maas, meil on veel pikk tee minna," tõdes Kennes ERR-ile. "Näen siiski edusamme, eriti tema suhtumises, kuidas ta jää peal käitub. Ta on palju enesekindlam kui paar kuud tagasi. Mul on selle üle väga hea meel, kuigi me oleme muidugi alles poolel teel. Tööd on palju, aga oleme selleks valmis.2

Üsna palju koostööd toimub Kennesil ja Kiibusel ka interneti vahendusel. Lähikuudel tahetakse keskenduda vigastusest taastumisele ja enesekindluse kasvatamisele.

"Kõige tähtsam on see, et Eva-Lotta püsiks hea vormi ja tervise juures. See on kõige tähtsam," tõdes Kennes. "Meil tuleb kõvasti treeningtunde teha. Palju-palju tunde, et paremaks saada ja enesekindlust kasvatada. Sest kui Eva-Lotta on enesekindel, siis ta suudab kõike. Vaatame, kuidas asjad lähevad. Ta taastub veel vigastusest ja ma ei taha teda liiga tagant suruda, et asjad hullemaks ei läheks. Vaatame, mida me teha saame, võtame päev-päevalt ja samm-sammult."