Petrõkina usub, et vabakavas tuleb parem sooritus

Kahene axel ning kolmene flip kaskaadis kolmese toe-loop'iga tulid hästi välja, aga kolmene lutz ebaõnnestus. Ta jäi pisut alla mullu oktoobris Kanadas püstitatud hooaja tippmargile (61,68). Isiklik lühikava rekord on Petrõkinal mullu aprillis juunioride MM-il uisutatud 65,90 punkti.

"Tundsin ennast hästi, lihtsalt ei ole nii palju kogemust, et ühel momendil end kokku panna. Aga iga kord proovin seda paremini ja paremini ja ma arvan, et tuleb välja. Vabakavas on juba parem," kommenteeris Petrõkina ERR-ile.

"Lihtsalt hüpetega peab harjuma, sest kuu tagasi oli ka veel raske end kokku võtta. Praegu olen juba vormis," jätkas ta. "Tegelikult kõik emotsioonid on nii-nii wow-efekt. Isegi, kui tulevad vead, siis tulen nende emotsioonidega koju. Euroopa meistrivõistlused ja kõik teised suured võistlused annavad suurt motivatsiooni edasi trenni teha ja uusi tulemusi näitama."

Petrõkina harjutas lühikavaks treeninghallis."Siia oli hommikul natuke raske tulla, sest oli teine jää. Hommikul hüpped väga hästi ei tulnud. Praegu oli parem" sõnas ta.

Espoo ei ole talle võistluspaigana siiski tundmatu koht. "Eesti publik ja Soome publik on sama - siin on minu pere, kõik minu sõbrad tulid vaatama. Mulle Soomes väga meeldib."