Kiibus: vabakava lõpus jäi enesekindlusest puudu

"See kava teine pool nõuab täielikku eneseusaldust ja olgugi, et kõik eelnev oli hea, jäi lõpus enesekindlusest puudu," tõdes Kiibus intervjuus ERR-ile.

"Olen praegu enda suhtes väga kriitiline. Arvan, et kaotasin palju punkte seal, kus ei oleks pidanud neid kaotama ja siin ei ole mul mingit õigustust tuua. Loomulikult võin sada asja välja tuua, miks välja ei tulnud, aga ilmselgelt oleks pidanud ennast rohkem tagant lükkama," tunnistas eestlanna.

Viimasel aastal keerulise perioodi läbi teinud Kiibuse sõnul jääb ta EM-iks ettevalmistusega rahule. "Ma üllatasin iseennast ka, kuivõrd suutsin viimase pooleteise nädalaga ennast väga mobiliseerida ja teha treeninguid, mida olen enne tiitlivõistlusi harjunud tegema," sõnas ta.

Suvel vahetas eelnevalt Anna Levandi näpunäidete järgi treeninud Kiibus keskkonda ning asus treenima hollandlase Thomas Kennese käe alla. "[Igapäevane protsess] erineb ja kindlasti positiivses suunas. Olen ümbritsetud teadlike, täiskasvanud sportlastega, kelle kõrval on väga meeldiv treenida. Näed ja õpid nende pealt väga palju. See keskkond on väga hea ja mulle väga meeldib," kinnitas eestlanna.

Millised on Kiibuse plaanid lähitulevikuks? "Kõigepealt tahaksin lahti saada väikestest vigastustest, et saada rohkem treeningtunde. Iluuisutamises on kordused võti edule. Tahan jätkata tõusujoont, mida olen alustanud: ma ei kavatse seda jälle alla lasta."