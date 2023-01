VIDEO | Petrõkina eksis ühel hüppel, aga tegi muidu suurepärase lühikava

Kahene axel ning kolmene flip kaskaadis kolmese toe-loop'iga tulid hästi välja, aga kolmene lutz ebaõnnestus. Ta jäi pisut alla mullu oktoobris Kanadas püstitatud hooaja tippmargile (61,68). Isiklik lühikava rekord on Petrõkinal mullu aprillis juunioride MM-il uisutatud 65,90 punkti.

"Kava muidugi suurepärane, aga oli näha jah, et seda hüppe enesekindlust päris ei leidnud üles," kommenteeris ERR-i iluuisuekspert Liina-Grete Lilender. "On ka varasemalt öelnud, et millegipärast kardab seda lühikava kõige rohkem. Mingi blokk on selle lühikavaga ees. Ei saa isegi kahjuks aru."