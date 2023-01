NBA: Lillardi 60 punkti tõi Portlandile võidu

Lillard viskas 60 punkti, tabades kolmepunktiviskeid 15-st üheksa. Ühtlasi tõusis Lillard NBA-s kõigi aegade kolmepunktiviskajate edetabelis kuuendale kohale.

NBA-s kõige rohkem kolmepunktiviskeid tabanud mängijate edetabelit juhib Stephen Curry, kes on oma karjääris tabanud 3278 kolmepunktiviset. Talle järgnevad Ray Allen, James Harden, Reggie Miller, Kyle Corver ja seejärel Lillard. Lillard on 747 mänguga visanud 2292 kolmepunktiviset, minnes mööda Vince Carterist, kelle arvel on 2290 tabamust.

Portland paikneb läänekonverentsis 12. kohal, olles 48 mängust võitnud 23.

Tulemused:

Orlando Magic - Indiana Pacers 126:120

Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets 137:133

Houston Rockets - Washington Wizards 103:108

Milwaukee Bucks - Denver Nuggets 107:99

New Orleans Pelicans - Minnesota Timberwolves 102:111

Oklahoma City Thunder - Atlanta Hawks 132:137

Golden State Warriors - Memphis Grizzlies 122:120

Sacramento Kings - Toronto Raptors 95:113

Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs 113:104