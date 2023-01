Boston Celticsi võiduseeria jätkus vigastuste kiuste

Bostoni õhtu ei kulgenud siiski probleemideta, sest nende parim skooritegija Jayson Tatum jäi mängust kõrvale, aga avapoolajal said vigastada ka tagamängija Marcus Smart ja keskmängija Robert Williams. Kumbki teisel poolajal enam platsile ei tulnud.

Tähtmängijate puudumisel tõusis esile ääremängija Grant Williams, kes viis oma karjääri punktirekordi 25 peale. Bostoni resultatiivseim oli siiski 27 silmaga Jaylen Brown. Torontot ei päästnud ka Pascal Siakami 29 punkti ja kümme tulemuslikku söötu.

Kuigi Boston võitis vaid kahe punktiga, siis mängu lõpus olid asjad pigem nende kontrolli all. "See räägib meie tiimist nii mõndagi," võttis Bostoni peatreener Joe Mazzulla kohtumise kokku.

"Mängu alguses võis mõistagi tunduda, et meil pole selleks jaksu. Aga me jätkasime mängimist, ei kõhelnud. Näitasime suurepäraseid sooritusi. Kutid väljakul tulid mängu juhtimisega suurepäraselt toime."

Üheksanda mängu järjest võitnud Bostonil on nüüd kirjas 35 võitu ja 12 kaotust ning võiduprotsent 74,5 liiga parim. Läänekonverentsis on üle 70 protsendi ka Denver Nuggets (71,7), aga idas on lähim jälitaja 65,2 peal (Philadelphia 76ers).

Anthony Edwards viskas 44 punkti ja aitas Minnesota Timberwolvesi kodus 113:104 (26:26, 24:26, 37:32, 26:20) võiduni Houston Rocketsi üle.

Tulemused: Toronto - Boston 104:106, Washington - Orlando 138:118, Atlanta - Charlotte 118:122, Cleveland - Milwaukee 114:102, Minnesota - Houston 113:104, Phoenix - Indiana 112:107, Sacramento - Philadelphia 127:129.