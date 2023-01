NBA üldliider Boston sai Golden State'ilt viimaks revanši

Tasavägiselt kulgenud kohtumises mängisid olulist rolli Bostoni mängijate tabatud kaugvisked. Jaylen Browni sooritus 19 sekundit enne normaalaja lõppu viis kohtumise lisaajale, kus näitasid täpset kätt Al Horford ja Jayson Tatum.

Tänavusel hooajal kaheksanda võidu järjest saanud Boston lõpetas ühtlasi Golden State'i vastu kurva seeria. Nad olid San Franciscos baseeruvale klubile kaotanud eelnevalt neli mängu järjest: kolm eelmise hooaja finaalseerias ja ühe ka tänavusel põhihooajal.

"Jah, see on suur mäng," sõnas Horford pärast võidukat matši. "Tahtsin tulla ja võita. Väga tahtsin võita. See on põhihooaeg, vaid üks mäng ja kõik. Aga see on tähtis mäng."

Horford viskas 20 punkti ja haaras kümme lauapalli, aga Bostoni resultatiivseim oli 34 punkti visanud Tatum, kes lisas ka 19 lauapalli - tema karjääri rekord. Golden State'i vägesid vedas 29 punkti ja seitsme tulemusliku sööduga Stephen Curry.

Neljapäeval peetud viiest mängus toimus üks erandkorras Pariisis. Chicago Bulls alistas selles vastasseisus Detroit Pistonsi 126:108 (31:24, 34:32, 28:23, 33:29). Seejuures oli võitjate parim 30 punktiga Zach LaVine, kelle vanavanaisa oli prantslane. "Võib-olla siinne õhk sobib mulle," kommenteeris tagamängija ise.

Tulemused: Detroit - Chicago 108:126, Boston - Golden State 121:118 la, Minnesota - Houston 128:126, Phoenix - Brooklyn 117:112, Portland - Philadelphia 95:105.