Mark Lajal avalikustas vigastuse tagamaid

"Hüppeliigeses on üks side rebenenud ja teine pooleldi rebenenud. Positiivne on aga see, et asjad oleksid võinud olla palju hullemad. Nüüd on aeg taastuma hakata ja naasta mängu niipea kui võimalik ja tugevamana kui kunagi varem," kirjutas Lajal sotsiaalmeedia kontol.

Lajal vigastas hüppeliigest Oeirase Challenger 75 tenniseturniiril mängus sakslase Lucas Gerchi (ATP 284.) vastu. Eestlane pidi seejärel mängu pooleli jätma.