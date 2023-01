Pulga tagasitulek lõppes Pärnu võiduga, Bigbank ja Selver/TalTech said samuti Läti klubidest jagu

Pärnu Võrkpalliklubi sai Hindrek Pulga tagasitulekumängus kodusaalis 3:1 (16/25 25/21 25/22 26/24) jagu Daugavpilsi Ülikool/Ezerzemest. Taas koduses võrkpallis kõrgeimal tasemel kaasa lööv Pulk mängis Pärnu eest kaks esimest geimi ja kogus selle ajaga seitse punkti (+2). Pärnu resultatiivseimaks kerkis kohtumise teises pooles mänginud Kaur Erik Kais 15 punktiga (+7), Tony Tammiksaar lisas 13 silma (+2) ning Jörgen Vanamõisa 10 punkti (+8). Lätlaste edukaim oli 18 punktiga (+5) Andris Širjakovs, vahendab Volley.ee.

Pärnu oli vastasest parem nii vastuvõtul kui rünnakul – vastuvõtt 53% vs 47% ja rünnak 42% vs 36%, blokis oli 17 – 15 parem Daugavpils, servil lõi Pärnu ühe ässa ja eksis 16 servil, Daugavpils sai servijoone tagant punkte üheksa ja tegi 12 viga. Pühapäeval kell 17.00 kohtub Pärnu kodus Jekabpilsi Lušiga.

Liigatabeli liider Selver/TalTech teenis samuti kodusaalis 3:0 (25/18 25/13 25/20) võidu Jekabpilsi Luši üle. Tallinna klubi kasuks tõi Jan Markus Üprus 13 punkti (+8), Denis Losnikov lisas 11 silma (+6). Tal/Techi vastuvõtt oli 52%, rünnakuid lahendati 44-protsendiliselt, blokist saadi seitse ja servilt samuti seitse punkti (11 viga).

Jekabpilsi resultatiivseim oli Andrii Chmirov 12 punktiga (+1). Jekabpilsi vastuvõtt oli 45% ja rünnak 33%, blokist saadi neli punkti ja servil löödi kaks ässa (eksiti seitsmel pallingul). Pühapäeval kell 17.00 mängib Selver/TalTech kodus Daugavpilsiga.

Tartu Bigbank alistas võõrsil 3:0 (25:23, 25:18, 25:22) RTU/Robežsardze/Jurmala. Matej Šmidl panustas võitjate kasuks 24 punkti (+16), Mart Naaber lisas üheksa punkti (+7). Tartlaste vastuvõtt oli 51% ja rünnak 50%, blokk ehitati vastase rünnakutele ette 10 korral (neist neli pani Naaber). Servil löödi seitse ässa ja tehti 12 viga.

RTU edukaim oli 16 silmaga (+8) Matiss Gabdulins. RTU vastuvõtt oli 58%, rünnakuid lahendati 39-protsendiliselt, blokiga teeniti seitse ja serviga neli punkti (vigu kogunes servil 11). Pühapäeval kell 17.00 kohtub Tartu sama vastasega uuesti.

Tabelis on Selver/TalTechil liidrina 34 punkti, Tartul on teisena 31 ja RTU-l kolmandana 23 punkti. Neljas on 18 punktiga Jekabpils, viies 17 punktiga Daugavpils, kuues 13 punktiga Võru Barrus ja seitsmes 11 punktiga Pärnu.