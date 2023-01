Hüppes pettunud Ilves: võtsin suusasõidust peaaegu maksimumi

"Eks seitsmes koht on tore ja kõik, aga arvestades asjaolusid - hüppemäel ei suutnud ma tegelikult oma ära teha - olen endas pettunud. Nagu see aasta on juba kombeks saanud, aitab suusasõit rohkem välja kui hüppamine," rääkis Ilves võistluse järel ERR-ile.

"See on tore, et suusarajal on mingi muutus toimunud. Selge on see, et kuskil tuleb piir ette ja väga palju paremaks on raske saada, aga väikeste sammudega olen seda suutnud. Hüppemäel ei ole ju tegelikult paljus kinni ja näitasin ka proovivõistluse ajal, et hüpe on olemas, aga sel hooajal on lihtsalt liiga palju jamasid olnud. Palju ebaõnne ka: varustuse kadumine, kuidas Rukal hüpe müstiliselt ära kadus. Läbi hooaja on see mäel tekitanud nii palju ebakindlust, et tähtsatel hetkedel lihtsalt ei usu, et hüpe on olemas," selgitas Ilves.

Ilves hüppas pühapäeval 93 ja pool meetrit, mis saatis ta 10 km suusarajale liidritest 35 sekundit hiljem. Kodupubliku ees sõitis eestlane lõpuni vastu pidanud kaheksapealises grupis, kus jäi finišisprindis alla vaid tiimikaaslastele Jens Luraas Oftebrole ja Jörgen Graabakile. Vahe esinelikuga jäi aga kogu sõidu vältel pooleminutiliseks ja suuremaks.

"Arvasin kohe, et seal ees keegi vedada ei taha ja esimene ring oli häbiväärselt aeglane," rääkis Ilves. "Üritasid küll mehi eest kätte saada, aga ei olnud varianti ka: oli kiire sõit, kiire rada, kiired olud. Lõpus mängisime lihtsalt taktika peale, otsisime parimat kohta. Suutsin taktikaliselt väga õigesti sõita, hoida ennast kogu aeg ees ja end lõpus, enne laskumist, nahaalselt mõnest mehest mööda suruda. Arvan, et võtsin peaaegu maksimumi," tõdes eestlane.