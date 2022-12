Barcelona tõusis Baskonia ja Monacoga ühele pulgale

Korvpalli Euroliigas sai Barcelona võõrsil jagu Belgradi Crvena zvezdast ning kerkis tabeli tipus ühele pulgale Baskonia ja AS Monacoga.

Barcelona teenis lisaajal 99:94 (28:17, 15:23, 14:25, 27:19, 15:10) võidu. Viis kaugviset tabanud Tomas Satoransky viskas võitjate parimana 19 punkti ja jagas 10 korvisöötu. Cory Higgins lisas 15 ja Alex Abrines 14 punkti. Crvena zvezda resultatiivsematena viskasid Nemanja Nedovic ja Filip Petrusev kumbki 24 punkti.

Barcelona kirjutas tabelisse viie kaotuse kõrvale 11. võidu ja kerkis tabelis teiseks. Sama palju võite ja kaotusi on ka Baskonial ja AS Monacol, kes hoiavad vastavalt esimest ja kolmandat kohta. Crvena zvezdal on võrdselt kaheksa võitu ja kaotust ning asub tabelis 10. kohal.

Esikolmikule järgneb Pireuse Olympiakos, kes alistas võõrsil igipõlise rivaali Ateena Panathinaikose 95:71 (26:20, 27:16, 20:14, 22:21). Sasha Vezenkovi puudumisel vedasid Olympiakose rünnakuid Moustapha Fall ja Isaiah Canaan. Fall viskas 19 punkti ja hankis üheksa lauapalli, Canaan tabas neli kolmest ja lõpetas mängu 17 punktiga. Panathinaikose tagamängija Dwayne Bacon viskas üleplatsimehena 30 punkti.

Olympiakos on võitnud 10 ja kaotanud kuus kohtumist. Panathinaikos on neljanda järjestikuse kaotuse järel kuue võidu ja 10. kaotusega 15. positsioonil.

Tulemused:

Belgradi Crvena zvezda - Barcelona 94:99 (la.)

Lyon-Villeurbanne - Berliini Alba 79:91

Ateena Panathinaikos - Pireuse Olympiakos 71:95

Bologna Virtus - Istanbuli Fenerbahce 92:88