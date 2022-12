Boston tuli välja hooaja sügavaimast august, Doncic viskas 50 punkti

Suure panuse andis Bostoni võitu Jaylen Brown, kes viskas oma 36 punktist lausa 23 viimasel veerandajal, mille võõrustajad võitsid 33:23. Jayson Tatum lisas 30 punkti, kaheksa lauapalli ja viis resultatiivset söötu, Derrick White'i ja Al Horfordi arvele jäi vastavalt 18 ja 17 punkti.

"Tunne oli hea, tunne oli väga hea. Tundsin, et see on ainult aja küsimus: kolm esimest veerandaega oli ilmselt üks mu korvpallikarjääri koledamaid perioode," sõnas Brown pärast võitu. Boston (23-10) sai viimasest seitsmest mängust alles teise võidu, aga kerkis ikkagi tagasi NBA parimaks meeskonnaks.

Luka Doncic viskas oma karjääris teist korda 50 punkti ning lisas Dallas Mavericksi (17-16) 112:106 võidumängus Houston Rocketsi (9-23) üle kümme resultatiivset söötu ja kaheksa lauapalli. Kolmikduublile olid lähedal ka Nikola Jokic ja Jamal Murray, kes aitasid Denver Nuggetsil (20-11) skooriga 120:107 alistada Portland Trail Blazersi (17-16) ning kogusid vastavalt 29 punkti, 11 korvisöötu ja kaheksa lauapalli ning 25 punkti, 12 korvisöötu ja kaheksa lauapalli.

Philadelphia 76ers (19-12) sai oma staaride ja tugeva teise poolaja toel 119:114 jagu Los Angeles Clippersist (19-15). Joel Embiid viskas 44 punkti ja lisas seitse lauapalli, James Harden sai kirja 20 punkti, 11 lauapalli ning oma karjääri parimat tähistavad 21 resultatiivset söötu.

Ida tippude omavahelises heitluses läksid reedel vastamisi Brooklyn Nets (21-12) ja Milwaukee Bucks (22-10), tulemusega 118:100 võttis võidu esimene. Kuus Brooklyni mängijat kogusid kahekohalise punktisumma, enim, 24, viskas Kevin Durant. Milwaukeed vedas 26 punkti visanud ja 13 lauapalli noppinud Giannis Antetokounmpo.

Teised tulemused:

Orlando - San Antonio 133:113

Atlanta - Detroit 130:105

Cleveland - Toronto 107:118

NY Knicks - Chicago 117:118

Miami - Indiana 108:111

OKC - New Orleans 125:128 (la.)

Phoenix - Memphis 100:125

Sacramento - Washington 111:125

LA Lakers - Charlotte 130:134