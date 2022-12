Andri Aganits: nüüd olen see, kes peaks teisi oma sõnadega aitama

29-aastane Aganits mängis vahepeal üheksa aastat klubivõrkpalli välismaal, aga nüüd on ta kodus tagasi. Lahkus ta Selverist, tagasi tuli Selver/Taltechi, lisaks nimele on muutusi teisigi, aga ennekõige on muutunud Aganits ise.

"Rollid on vahetunud," tunnistab ta ERR-ile. "Kui ma viimati olin Eestis, siis pigem noormängija. Nüüd olen natuke kogenum ja see, kes peaks trennis ja igal pool teisi oma sõnadega aitama. Kui viimati Eestis olin, siis oli meil ka väga vinge võistkond. Aeg lendab - midagi pole teha."

207-sentimeetrine Aganits mängis viie välisriigi seitsmes erinevas klubis, on seega palju näinud ja oskab nähtu põhjal anda hinnangut ka koduliigale.

"Kõigi vastu on ikkagi pusimist. Kõik räägivad, et tase on kehvem, aga selge on see, et mitte kellegi vastu midagi lihtsalt ei tule," lausus temporündaja. "Võistkond peab alati valmis olema ja täielikult fokuseeritud, et teha head tulemust."

Lõppenud koondisesuvi jäi Aganitsal põlveravi tõttu vahele. Koondis mängib uuel aastal taas EM-finaalturniiril, Aganitsa sõnul tal hetkel uuesti välismaale siirdumiseks konkreetset plaani ei ole.

"Väiksemaid ja suuremaid jutte on taustal olnud küll, aga hetkel pole nad piisavalt kõnetanud. Või siis pole nii konkreetseks läinud," ütles ta. "Hetkel olen täielikult keskendunud sellele, mis siin toimub."