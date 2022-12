Pariisi olümpiale mõtlev Zirk murdis Euroopa kõigi aegade esikümnesse

Austraalias Melbourne'is lõppenud lühirajaujumise maailmameistrivõistlustel saavutas 23-aastane Kregor Zirk enda meelisalal, 200 m liblikujumises, uue rahvusrekordiga viienda koha. Veelgi märkimisväärsemaks teeb tulemuse fakt, et Euroopa kõigi aegade edetabelis asetab see eestlase kümnendaks.

Vaid üheksa meest on Euroopas 200 m liblikat kiiremini läbinud kui Tartust pärit Zirk, kes sai lühiraja MM-il kirja ajaks 1.50,51. Euroopa rekordist jääb teda nüüd lahutama 1,51 sekundit. "Statistika näitab, et liigun õiges suunas ja kõik on võimalik," sõnas ujuja pressiteate vahendusel. "Pole palju inimesi, kes saaksid enda eriala kohta midagi sellist öelda."

Viimased viis aastat on eestlane treeninud kanadalase Tom Rushton näpunäidete järgi kellega on aastast aastasse parandatud tulemusi ja saavutusi. "Mulle väga meeldivad tema läbimõeldud treeningplaanid, aga samas arvestab ta ka sellega, et basseini väline elu on sama oluline kui basseinis," kirjeldas Zirk juhendajat. "Meie sportlase-treeneri suhe on kuidagi väga hästi välja kujunenud ning tihti arutame ja avaldame arvamusi ka muudel teemadel kui ujumine."

Zirki treeningrühma suurimaks staariks on Hong-Kongist pärit kahekordne Tokyo olümpiamängude hõbemedalist Siobhan Haughey, kes lühiraja MM-il võidutses 200m vabaujumises. "Siobhan on tagasihoidliku iseloomuga inimene, kes on samas väga sõbralik ja kellega saab palju nalja. Samuti on ta üks professionaalsemaid ujujaid, keda ma olen näinud, erakordselt töökas," kiidab eestlane enda treeningkaaslast.

Sel aastal saavutas Zirk 50 m basseinis MM-il 11. koha ja EM-il kuuenda koha, mis on mõlemad tema karjääri kõrgeimad tulemused. Kui lühirajal asetseb ta 200 m liblikujumise Euroopa kõigi aegade edetabelis kümnendal kohal, siis 50 m basseinis leiab ta end 12. positsioonilt.

"Minu selle aasta tipphetkeks oli EM-i finaal ja seal saavutatud kuues koht," sõnas Zirk. "Toona ei ujunud ma küll isiklikku rekordit, aga see, kuidas ma sel päeval distantsi ujusin, andis mulle uueks aastaks palju lootust ja informatsiooni."

Eestlane tõdeb, et tema fookus on alati olnud pikal basseinil ning kõik lühirajal toimuv on boonus. "Tänavusel lühirajahooajal treenisin 50 m basseinis 90 protsenti ajast, aga nagu näha, siis ei seganud see lühiraja ettevalmistust," analüüsis teistkordselt lühiraja MM-il finaali jõudnud Zirk. "Panime rohkem rõhku pööretele ning plahvatuslikule tööle, mis mõlemad tulevad tegelikult kasuks ka 50 m basseinis."

Pariisi olümpiamängudeni on jäänud poolteist aastat ja Zirk leiab, et seal säramiseks peavad kõik asjad tasakaalus olema. "Hea tulemus ei koosne ainult ühest tegurist, muutujaid saab selle aja jooksul palju olema ning nendega tuleb hästi ja efektiivselt hakkama saada," lausus Tokyos 13. koha pälvinud ujuja. "Üldpildis on meil treeneriga õnneks päris hea visioon juba valmis ning nüüd tuleb see lihtsalt ellu viia. Kindlasti saab see olema üks põnev ja huvitav periood."