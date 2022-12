Meijel lühirajaujumise MM-ist: Eesti koondis tuleb koju väga hea meele ja tulemustega

Algselt oli MM planeeritud Venemaale Kaasanisse, kuid Ukrainas toimuva sõja tulemusena anti see aga korraldada suurte traditsioonidega ujumisspordimaale Austraaliale.

Eestit esindas maailmameistrivõistlustel neljaliikmeline koondis. Kuna Eneli Jefimova jättis lühirajahooaja vahele, tegi ainsa Eesti naisvõistlejana kaasa Maria Romanjuk. Meestest võistlesid Melbourne'is Daniel Zaitsev, Kregor Zirk ja Armin Evert Lelle.

Eesti koondis teenis MM-il kaks finaalikohta: Zirk oli 200 meetri liblikujumises Eesti rekordiga viies - täpselt samal positsioonil lõpetas Zirk ka eelmisel lühiraja MM-il. Daniel Zaitsev murdis maailmameistrivõistlustel karjääri esimesse finaali, saavutades 50 meetri liblikujumises kaheksanda koha.

Lühiraja MM-i lõppemine pakub kõlapinda ka laiemas mõttes. Johannes Vedru võttis ühendust Melbourne'is viibiva Eesti ujumiskoondise peatreeneri Toni Meijeliga. Alustati peatreeneri hinnangust Eesti koondise etteastele.

"Eesti koondis tuleb koju väga hea meele ja tulemustega. Seekord said meie kaks esinumbrit Kregor Zirk ja Daniel Zaitsev oma võistlustega väga hästi hakkama - mitmed Eesti rekordid ja finaalikohad. Mina peatreenerina olen kindlasti väga rahul," rääkis Meijel.

Maria Romanjuki ja Armin Evert Lelle tulemused olid seekord tagasihoidlikud. "Maria ja Armini puhul tuleks mainida, et nad pole hetkel kõige paremas seisus. Eelmisel aastal õnnestusid Arminil kõik lühiraja MM-i stardid ja ta ujus 200 m seliliujumise finaalis. Seekord Armini enda sõnul see finaalipääs sulgus poolteist sekundit kiiremini kui aasta tagasi. Tänavune MM oli üldse väga kõrge tasemega võistlus, aga Armin jäi sel korral oma parimatest tulemustest maha. Kindlasti ta võtab nüüd aja maha, paneb uue plaani paika ja jätkab tööd, et järgmisel aastal paremini esineda.

Mariaga on sama lugu. Ta on väga kogenud sportlane ja oli MM-il mitmel korral väga lähedal isiklikule rekordile, vaid mõned sajandikud jäid puudu. Siiski väga korralikud esitused meie ainsalt naisujujalt," ütles Meijel.

Seekordsel MM-il sündis 10 maailmarekordit, valdavalt teateujumistes. "Jah, individuaalsete rekordite hulk polnud väga suur. Mõned juunioride rekordid sündisid ka, aga peamiselt tulid maailmarekordid teateujumistes. MM-ile pani punkti meeste 4 x 100 meetri kombineeritud teateujumine, kus USA ja Austraalia jäid jagama kuldmedalit ja maailmarekordit. Mulle tundub, et lühiraja MM-i tihe ja emotsionaalne võistlusgraafik annab ujujatele lisajõudu ja -motivatsiooni."

Rahvusvahelise ujumisliiga (ISL) võistlusi erinevatel põhjustel sel aastal ei toimunud. Meijeli sõnul on ISL-i poolt jäetud tühimikku täitnud rahvusvahelise ujumisliidu (FINA) MK-sari.

"Rahvusvaheline ujumisliit on ISL-i tagasitõmbumise tõttu rohkem reklaaminud oma MK-etappe. Sügisel võistlesid nendel Kregor ja Armin ning need on olnud üpris tiheda konkurentsiga võistlused. Siiski pole MK-sari ISL-iga võrreldaval tasemel. Väga kahju, et ISL pidi erinevate probleemide tõttu pausile minema, sest sportlastele selle formaat sobis ja seal ujuti väga ilusaid tulemusi."