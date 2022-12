Eesti rekordi ujunud Zirk sai MM-il viienda koha

Zirk parandas enda nimel olnud Eesti rekordit 17 sajandikuga, ujudes ajaga 1.50,51, mis andis talle viienda koha. Sama koha sai ta sel distantsil ka eelmise aasta MM-il. "Tiitlivõistlustel ujuda isiklik rekord on alati hea märk sellest, et ettevalmistus on olnud efektiivne," rääkis eestlane pärast finaali. "Kui aus olla, siis finaalis tegin rohkem vigu kui eelujumises, mitu pööret läks päris pikaks."

Maailmameistriks tuli lõuna-aafriklane Chad le Clos Aafrika rekordiga 1.48,27. Hõbeda võitis jaapanlane Daiya Seto (+0,95) ja pronksi šveitslane Noe Ponti (+1,15). Esimesena jäi pjedestaalilt välja itaallane Alberto Razzetti (+1,85).

Zirki jäi medalist lahutama 1,09 sekundit.

"Andsin tänases finaalis endast kõik, midagi sisse ei jäänud ja tulemuseks elu parim ujumine," kommenteeris Zirk. "Eriti hea meel on mul ka endise treeningkaaslase Chad le Closi üle, kes vääris tänast võitu."

"Muidugi läksin finaalis medali järele, aga isegi kui paar pööret oleks puhtamad olnud, siis esikolmik oli täna klass omaette," analüüsis Tom Rushtoni hoolealune. "Olen õnnelik enda rekordi üle, tegin elu parima ujumise, teiste meeste esitusi ma kontrollida ei saa."

Zirk hüppab veel vette 200 m vabaujumises, mis peetakse võistluste viimasel päeval ehk 18. detsembril. "Saan paar päeva nüüd taastuda ja hea emotsiooniga minna vabaujumises starti," ütles ta.

Eelujumistes sai 23-aastane Zirk kirja kuuenda aja 1.50,85. "Jään eelujumisega rahule, sest esimene eesmärk oli siin tihedas konkurentsis finaali pääseda," sõnas Zirk pärast eelujumist. "Jään väga rahule enda distantsi teise poolega. Usun, et finaalis on mul veel varu, eriti distantsi esimeses pooles."

Eelujumiste kiireim oli ameeriklane Trenton Julian ajaga 1.49,93.

Naiste 100 m kompleksujumises oli Maria Romanjuk 1.01,32-ga 19. ehk oli esimene, keda ei arvatud poolfinaalipääsejate varuvõistlejate sekka. Eelujumiste parimat aega näitas rootslanna Louise Hansson, kes läbis distantsi ajaga 57,98.

Meeste 50 m seliliujumises sai Armin Evert Lelle 34. koha ajaga 24,69. Eelujumiste kiireim oli poolakas Kacper Stokowski 22,78-ga.