Zirk MM-i viimasest stardist: kartsin hullemat, aga võin oma esitusega rahule jääda

Zirk oli lühiraja MM-i viimasel võistluspäeval stardis 200 m vabaujumises, saavutades karjääri paremuselt teise ajaga (1.43,16) 11. koha. "Kartsin palju hullemat, sest me ei ole treeningutel vabaujumisele rõhku pannud," rääkis eestlane pärast eelujumist. "Võin oma esituse ja ajaga rahule jääda, finaalikohta oli ehk natuke palju loota."

Zirk jäi enda nimel olevast rahvusrekordist (1.42,97) vaid 0,19 sekundi kaugusele. Eelujumiste nobedaim oli britt Tom Dean (1.40,98). Finaali pääsemiseks oleks eestlane pidanud olema kiirem ajast 1.42,44.

Kanada treeneri Tom Rushtoni näpunäidete järgi harjutav Zirk jääb lühiraja MM-i kui ka kogu aastaga väga rahule. "Aastat jäävad eelkõige kaunistama karjääri parimad kohad MM-il ja EM-il, mis on tehtud pikas basseinis," sõnas Zirk. "Suurt mängu mängitakse ikkagi 50m basseinis ja seal on alati olnud ka minu fookus. Lühirada on väga spetsiifiliste oskustega ja minu jaoks rohkem boonus. Siiski on hea teada, et suudan ka lühirajal ujuda end finaali."

MM-i viimasel päeval oli võistlustules ka Armin Evert Lelle, kes sai 200 m seliliujumises ajaga 1.54,16 20. koha. Finaalkohast jäi Lelle veidi enam kui nelja sekundi kaugusele. "Ajad ei olnud üldse need, mida tahtsin ja lootsin, aga seekord oli vorm selline. Kokkuvõttes jään rahule, esimene suur võistlus uue treeneri käekirja järgi ja alles kohanen sellega. Muidugi oli võistlus väga tore ja jälle kogemuse võrra rikkam," ütles Lelle pärast võistlust.

Eelujumise parima aja ujus ameeriklane Shaine Casas (1.49,46).