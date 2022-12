Kalev/Cramo tegevjuht osalemisest eurosarjas: praegu on ainult kulu-kulu-kulu

Kalev/Cramo võitis F-alagrupis kuuest mängust viis ja pääses esimesena vahegruppi, kus vastasteks on Gaziantep (Türgi), Crailsheim (Saksamaa) ja Den Bosch (Holland). Meeskonnal tuleb edestada kaht vastast ja see tagaks pääsu veerandfinaali.

"Vastab tõele, et FIBA Eurocupis asjad nii hästi ei ole kui kõrgemas sarjas - Champions League'is, kus saime eelmisel aastal mängida," lausus Kask ERR-ile. "Kaheksa hulka jõudes hakkab mingigi väike protsent tagasi tulema, aga praegu on ainult kulu-kulu-kulu. See on eelarvele tõsine proovikivi."

Kalev/Cramo mängis aastaid VTB Ühisliigas, kus pärast Ukraina sõja algust lahkuti. Pärast seda perioodi on alanud esimene hooaeg selle väljundita. "Kas just täiesti teistsugune elu. Mängud nagu mängud ikka. Meeskonda komplekteerid vastavalt võimalustele," võrdles Kask.

"VTB liigas said lihtsalt nii ägedaid mängijaid, nii ägedaid meeskondi siia. Läbi selle arenesid ka meie mängijad. FIBA Eurocupis näeme, et ega need tiimid ei ole nii palju nõrgemad. Paberi peal on meeskonnad eelarvete järgi meist palju tugevamad."

"Selles mõttes toome päris ägedaid mänge siia ja seni on meeskond üle ootuste hästi mänginud," rõõmustas tegevjuht. "Loodan, et see jätkub ja ootaks inimesi hästi palju saali kaasa elama - see aitab ka klubile väga palju juurde."

Euroopa karikasarja vahegrupiturniiri alustatakse kolmapäeval võõrsil Gaziantepiga. Meeskonna äralend nihkus lumetormi tõttu plaanitust hilisemaks. "Suhtlesime FIBA inimestega kohe, et mis variandid meil laual on, kui ilm ei peaks paranema," ütles Kask.

"Pakuti ka välja kohe, et neljapäeval oleks variant mängida. Halb juhus on see, et 21. detsembri mängu lükkasime vabale nädalale 18. jaanuarile. Sel juhul oleks pidanud hakkama täpsemalt planeerima. Erinevad võimalused on selleks."