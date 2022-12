Kalev/Cramo jõuab lumetormi tõttu Türki mängupäeva varahommikul

"Täna [esmaspäeval] kell 12.40 pidi olema lend (Istanbuli), aga juba hommikul tuli teade, et lend on tühistatud. Istanbulist ei hakanud lend Tallinnase tulemagi. Hakkasime toimetama ja vaatasime, et teisipäeva õhtul läheb sama lend kell 18.55," rääkis Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask Delfi Spordile.

Kuigi Süüria lähedal asuvasse Gaziantepi linna jõutakse jätkulennuga alles ööl vastu kolmapäeva kell 4, otsustati piletid ära võtta. Kohtumise edasilükkamine olnuks ebasoodne lahendus, sest järgmise nädala euromänguga seda Saksamaa klubi Crailsheimi soovil juba tehti.

"Arvatavasti planeerime kolmapäeva nii, et öösel hotelli jõudes teeme väikese söögi, siis natuke und ja hommikul läheme hotelli jõusaali ja teeme võimlemist. Halli viskama minemisel pole mõtet, pigem püüame värskust hoida," ütles Kask.

"Loodetavasti homme on see asi vaibunud ja õhtul saab lennata. Aga väga tore ei ole hommikul kell 4 kohale jõuda. Väga paljud pole lennukis magajad ka," lisas mänedžer Delfile.