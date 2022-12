Olümpiavõitja Uudmäe: Viktor Morozov võib hüpata 17 meetrit ja rohkem

Olümpiavõitja Jaak Uudmäe auhinnavõistlusel tegi parima tulemuse tema 28-aastane poeg Jaak Joonas Uudmäe. Tartus võitis ta esikoha oma isiklikust siserekordist vaid 24 sentimeetrit nõrgema tulemusega - 15 meetri ja 45 sentimeetrit. Täit rõõmu võidust ta aga tunda ei saanud, sest vigastas viiendal katsel jalga.

Teise kohaga alustas sisehooaega 18-aastane Viktor Morozov, kes jäi oma siserekordile alla 14 sentimeetriga. Tartus 15 meetrit ja 39 sentimeetrit hüpanud juunioride MM-pronks loodab edukas olla ka uuel aastal.

"Suvel on U-20 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlused. Ja vot seal on vaja esimene koht võtta, sest kaks aastat tagasi võitsin Tallinnas toiminud U-20 EM-ilt pronksi. Tänavu võitsin ka pronksi, seega miks mitte püüelda esikoha eest," rääkis Morozov.

Olümpiavõitja Jaak Uudmäe näeb staadionil 16 meetrit ja 13 sentimeetrit kolmikut hüpanud Morozovis suurt potentsiaali. "Viktor on väga perspektiivikas hüppaja. Tal on väga hea üldkehaline ettevalmistus ja nüüd läheb ta Ameerikasse õppima. Seal ta kindlasti saab treenimiseks ideaalsed tingimused ja ma arvan, et ta on mees, kes võib hüpata 17 meetrit ja rohkem," märkis Uudmäe.

Uudmäe auhinnavõistlus toimub alates 1981. aastast.