Morozov pronksi toonud hüppest: tundsin, et missioon on täidetud

"Mul on rõõm, et nii palju inimesi meid ootavad. Aitäh kõigile!" rääkis Morozov Tallinna lennujaamas ERR-ile.

Eelmisel suvel U-20 EM-il pronksi võitnud Morozov nihutas nädalavahetusel toimunud kolmikhüppe finaalis isikliku rekordi 16.13-ni, mis andis talle kokkuvõttes kolmanda koha. Kuldmedali võitis jamaikalane Jaydon Hibbert, kes püstitas 17.27-ga uue U-20 vanuseklassi MM-i rekordi.

"See tekitas tunde, nagu kõik on tehtud, missioon täidetud ja võin edasi puhata. Ainult positiivsed emotsioonid, ainult rõõm, rõõm ja rõõm!" iseloomustas Morozov medali toonud hüppele järgnenud tundeid.

"Treeneri sõnad olid tavalised: edu; tee kõik nii, mida sa tead ja kõik tuleb," rääkis Morozov. Noore kolmikhüppaja järgmine suur eesmärk on võita kuldmedal järgmisel aastal toimuvatel U-20 Euroopa meistrivõistlustel. "EM-il võib seda teha, aga nagu nägite, on maailmas väga tugevad poisid," tõdes ta.

Galerii medalistide vastuvõtust Tallinna lennujaamas: