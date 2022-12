Selgusid F1 sprindisõitude korraldajad

Aserbaidžaani GP on hooaja viies etapp, lisaks sõidetakse sprinti ka Austrias (nädalavahetus 30. juuni kuni 2. juuli), Belgias (28.-30. juuli), Kataris (6.-8. oktoober), USA-s Austinis (20.-22. oktoober) ja Brasiilias (3.-5. november).

See tähendab, et võrreldes tänavuse hooajaga on 2023. aastal kaks korda rohkem sprinte. Bakuus, Spas, Kataris ja Austinis sõidetakse seda formaati esmakordselt.

Sprindinädalavahetuse korral toimub kvalifikatsioon tavapärase laupäeva asemel reedel ja laupäeval on kavas 100 km sõit, kus punkte jagatakse kaheksale paremale. Nende põhjal moodustub ka pühapäevase põhisõidu stardirivi.

Vormel-1 korraldajate teatel langetati valik neile kuuele seetõttu, et nendel radadel on kõige paremad möödasõiduvõimalused, tihe konkurents ja väga suure kiirusega lõigud.

Kokku on tuleva aasta kalendris 24 etappi. Hooaeg algab 5. märtsil Bahreinis ja lõppeb 26. novembril taas Abu Dhabi GP-ga. Hooaja neljas etapp pidanuks algselt toimuma Hiinas, aga jääb koroonaviiruse leviku tõttu neljandat aastat järjest ära ja selle asemele otsitakse uus korraldaja.