Koondise peatreener Svoboda: ei ole rahul nende tulemustega

"Need ei ole päris meie tulemused. Ei ole 100% rahul nende tulemustega, aga arvan, et suudame palju paremad olla järgmistel etappidel. Teeme intensiivsemalt trenni ja peame suutma end paremini realiseerida," ütles peatreener Fiodar Svoboda.

Svoboda usub, et järgmistel etappidel suudab kogu koondis paremaid tulemusi näidata ning individuaalselt rohkem MK-punkte tuua.

"Arvan, et meil ei tohiks olla nii suuri raskusi individuaaldistantsidel punktide saamisega," lisas Svoboda.

Hooaja eesmärk on rohkem MK-punkte saada, kuid peatreeneri sõnul tulevad parimad tulemused loodetavasti MM-ilt. "Hooaja eesmärk on saada individuaalselt rohkem punkte, sealhulgas ka Raido, Kristo ja Susaniga. Loodan, et parimad tulemused teeme MM-il," ütles Svoboda.