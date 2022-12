Lisa Theresa Hauser: tahan Oberhofi MM-il olla tippvormis

Hauser teenis Kontiolahtis oma karjääri neljanda võidu. "Täna on väga emotsionaalne päev. Enne nutsin riiete vahetamise ajal. Olen võidu üle väga õnnelik, suusasõit ja laskmine tulid väga hästi välja," rääkis Hauser. "Ma ei teinud tavadistantsil head sõitu, nii et ma olen tõesti õnnelik, et pääsesin täna pjedestaalile. Kindlasti naudin seda."

"Tahan Oberhofi MM-il olla tippvormis, seega pean igal võistlusel jälgima, milline on minu vorm. Kindlasti annan endast parima, et maksimaalselt valmis olla MM-iks," lisas Hauser.

Naiste 10 km jälitussõidu ülekanne algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis pühapäeval kell 15.00.