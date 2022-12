Kristo Siimerile oli Kontiolahtis kaasa elamas kogu perekond

Siimerile oli Kontiolahtisse kaasa elama tulnud õde Merili, kaksikõde Kreete, ema Pille ja isa Anti.

"Me rändame päris palju, aga kui oleme Eestis, siis käime ikka vaatamas. See on vist esimene võistlus välismaal, mida oleme tulnud vaatama," ütles Siimeri õde Merili.

Kristo Siimeri isa Anti sõnul oli Otepääl hoopis teistsugune atmosfäär ja vägevam melu.

"Otepääl oli ikka hoopis teistsugune. Tõenäoliselt Kontiolahtis aastaid tagasi oli rohkem rahvast, aga sellist melu ei ole. Rääkisin sportlastega ja nad ütlesid, et seinänousu on väga äge. See annab kõigile sportlastele kõvasti juurde, kui kaasa elatakse. See emotsioon on sportlasele endale väga oluline," ütles Kristo Siimeri isa Anti.