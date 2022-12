Zahkna uuest lähenemisest: hull värk, kuhu võib treenimisega jõuda

Meeste koondise esinumber Rene Zahkna on tänavu harjutanud suuresti iseseisvalt, võttes eeskujuks Skandinaavia lähenemise. Suvel ja sügisel näitas 28-aastane Zahkna uut taset, ent viimases keskmäestikulaagris tegi ta endale koormustega liiga. Uue lähenemisega treeningutele on aga Zahkna rahul.

"Kui vaikselt samm-sammu haaval hakkab iga nädal paremaks minema, siis suve keskel oli uskumatu, kuhu võib jõuda versus varasemad aastad: üles-alla, vahepeal jääd haigeks, vahepeal on vaja puhkust rohkem," lausus Zahkna ERR-ile. "Süstemaatiline sport - kui enda jaoks leiad õige üles, siis on ikka hull värk, mis mina nüüd olen näinud, kuhu võib treenimisega jõuda."

Hooaja eesmärgiks on Zahkna seadnud stabiilselt punktikohtadele jõudmise.

"Üks väga suur edasiviiv jõud on see, mida spordist vastu saad, kust seda emotsiooni otsid. See muutub ajas," ütles Zahkna. "Ma sihin iga päev ideaalilähedast võistlust ja tunnen, et eelkõige on võistlushooajal vaimu ja keskendumise kordasättimine põhiline. Et parim tuleks välja - siis võiksime kogu aeg punktikohast rääkida."

Laskesuusatamise MK-sari jätkub sprindidistantsidega. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanded algavad kell 11.30 ja 14.30.