Kontiolahti MK-etapi telepilti aitavad ka eestlased teha

"Pakume starte, finišeid, vahepealseid laskmisi. Pilti õhust, mida tavaline kaamera ei saa," selgitas Noor.

"Enamasti on meie tehtud, aga droon pakub ka konkurentsi," lisas Volmer õhukaadrite kohta.

Kui keeruline ja pingeline see töö on? "Pinget on, et õiged asjad saada. Aga sellega harjub ära," kinnitas Noor.

"Kui lund ei saja, on kõik hästi meie jaoks," sõnas Volmer.