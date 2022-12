Susan Külm pärast jälitussõitu: punkte oleks võinud see nädal rohkem koguda

Sõidu võitnud prantslannale Julian Simonile kogus eestlannal kaotust 5.13,1.

"Kahjuks läks täna niimoodi. Ei saanud hakkama. Eks punkte oleks võinud see nädal rohkem koguda, aga üldiselt olen laskmisega rahul, kui mõned tiirud välja arvata. Lähme edasi, talv on veel pikk ja võimalusi veel on," ütles Susan Külm pärast jälitussõitu.

Külm tegi nelja lasketiiru peale kokku viis eksimust.

"Suusasõidus ootasin natuke paremat tunnet, aga ma arvan, et kõik on veel okei," lisas Külm.

Järgmine etapp sõidetakse juba järgmisel nädalal Austrias Hochfilzenis.