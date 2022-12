Eelmisel aastal Norra koondisest välja heidetud Dale: see oli väga kurnav

Norras on laskesuusatamises väga karm konkurents. MK-sarjas pääseb igale etapile kuus sportlast, aga soovijaid on rohkem, seega tuleb seal püsimiseks pidevalt häid tulemusi näidata. Eelmisel hooajal heideti MK-koondisest välja viimasel MM-il kaks medalit võitnud Johannes Dale, kuid Kontiolahtis oli ta taas stardis.

Dale võitis 2021. aasta MM-il tavadistantsil pronksi ja ühisstardiga sõidust hõbeda, kuid eelmisel aastal sarnaseid tulemusi näidata ei suutnud. Tänavuse hooaja avaetapiks pääses ta aga tagasi MK-koondisesse ja sai tavadistantsil 16. ning sprindis seitsmenda koha, kuid jälitussõidus piirdus 55. kohaga.

"Praegune olukord on võrreldes eelmise aastaga hoopis teistsugune. Eelmine hooaeg oli keeruline juba hooaja algusest saati. Kõik see oli väga kurnav. Olla siin ja hästi võistelda – see on vabastav. Olen kindlasti praegu õnnelik," rääkis Dale enne jälitussõitu.

Kui raske see emotsionaalselt oli? Ja ka alustada seda uut hooaega teadmises, et eelmine oli katastroof? "Muidugi oli keeruline. Inimeste elus juhtub kohutavaid asju. Kuid sportlase jaoks see, mis juhtus eelmisel aastal, on keerulisim, mida läbi käia. Mind visati MK-koondisest välja, olümpia ei olnud reaalsus. See on kõige hullem, mis saab sportlasega juhtuda," tunnistas ta. "Pidin enne uut hooaega oma mentaliteeti muutma. Kui alustasime, olin väga motiveeritud, et naasta oma normaalsele tasemele. Nüüd olen ma ja kõik paistab jälle hästi. Olen rõõmus."

"Ta käis selle teekonna läbi ja pidi seda aktsepteerima. Ta ei olnud koos meiega sel suvel. Ta treenis B-tiimiga. Teised mehed nagu Sivert Bakken ja Filip Andersen võtsid A-koondises tema koha," ütles Norra koondise treener Siegfried Mazet. "Ta ei olnud ka eelmisel hooajal IBU karikasarjas B-koondise parim sportlane. Ta töötas end üles, sest tal on hea baas ja ta treenis samm-sammult."

"Ausalt öeldes ma ei uskunud, et ta suudab juba praegu nii häid tulemusi teha," jätkas Mazet. "Arvasin, et see võtab veel aega. Kuid juba suve lõpus ja septembris oli ta päris hea. Ka kontrollvõistlustel näitas ta end heast küljest. Ta võitles end tagasi MK-etappidele ja näitas end siingi hästi."

"Olen väga rahul tema sprindivõistlusega siin. Eriti püstilaskmisega, kus eelmisel hooajal kogus ta kahe-kolme kaupa trahve. Siis läks tal kõik allamäge, aga praegu on ta näidanud end heast küljest. Olen temaga väga rahul," lisas Mazet.